В западной прессе прогнозируют занятие ниши Москвы на мировом рынке вооружений Пекином

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Российская оборонка стала целью постепенно нараставших американских санкций еще в 2014 году. После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине они достигли своей кульминации. Вашингтон рассчитывал, что, выдавив с мирового рынка своего главного конкурента в лице Москвы, ему удастся занять ее нишу. Однако основная выгода достается Пекину.

Конфликт на Украине нанес серьезный урон способности России поставлять оружие на международный рынок как из-за санкций, так и из-за нехватки [матчасти] на поле боя. Китай выиграет от этого больше всего

- прогнозируют в издании Defense News.

Как указывается, экспансии КНР на мировом рынке способствует техническая близость ее конструкторских школ к российским разработчикам.

Многие сложные китайские системы являются репликами, производными от российских аналогов. Так, КНР разработала ЗРК класса «земля-воздух» HQ-9 и HQ-17 на основе российских средств ПВО С-300 и «Тор-М1», спроектировав их методом обратного инжиринга и внеся усовершенствования. В итоге они предлагают лучшие ТТХ по сравнению со своими российскими аналогами странам, куда западные поставщики не желают экспортировать свои изделия, например, в Сербию

- отмечается в западной прессе.

Кроме того, быстрой экспансии Китая на мировом рынке вооружений способствует большой прогресс, достигнутый в области БПЛА. Беспилотники позволили перейти КНР от экспорта главным образом дешевой, но низкотехнологичной продукции, к продажам передовых систем.

Однако Пекину еще предстоит утвердиться на международном рынке, повышая качество своей продукции.

Некоторые покупатели начали жаловаться на серьезные недостатки китайских изделий. Так, проданные Пакистану четыре боевых корабля [фрегаты проекта 054А/Р] оказались не способны вести ракетный огонь по цели, а флот истребителей JF-17 был вынужден покинуть территорию Мьянмы [было закуплено 16 самолетов] из-за технических неисправностей

- сообщается в издании.