В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению

Роботизированную боевую машину пехоты (БМП) с боевым модулем «Синица» уже сегодня можно применять на поле боя на равных с машинами, которыми управляет экипаж. О готовности БМП рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас характер боевых действий меняется, а присутствие человека на поле боя минимизируется.

«У нас есть беспилотная БМП с боевым модулем "Синица", которая используется без присутствия человека, но выполняет те же функции на поле боя, как и в присутствии экипажа. Я считаю, что это такая прорывная технология — она не только у нас, она есть и за рубежом. Но мы, понимая, что придется и в дальнейшем совершенствовать эту технологию, ее привели уже в соответствие такое, что можно применять на поле боя сегодня. Все зависит от того, как министерство обороны будет на это реагировать и в какой степени оно будет заказывать», — сказал Артяков.

В марте стало известно, что российское предприятие «Курганмашзавод», которое выпускает БМП, готово серийно производить роботизированные машины с комплексом для удаленного управления. «Курганмашзавод» совместно с ВНИИ «Сигнал» разработали БМП со встроенным комплектом оборудования, которое позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка.

В ноябре 2022 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что роботизированная БМП-3 с модулем «Синица» вызвала интерес потенциального заказчика.