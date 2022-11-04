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В России рассказали об интересе к роботу БМП-3 с «Синицей»

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БМД-4М с боевым модулем "Синица"
Боевая машина десанта БМД-4М с боевым модулем "Синица".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Российская роботизированная боевая машина пехоты БМП-3, получившая боевой модуль «Синица», вызвала интерес потенциального заказчика. Об этом ТАСС рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Руководитель напомнил, что данной машиной, которая является инициативной разработкой предприятий госкорпорации, можно управлять дистанционно.

«Такую технику можно использовать на самых опасных направлениях и сберечь жизни экипажей. Сейчас потенциальный заказчик выразил заинтересованность в машине, поэтому планируем сделать новые образцы для демонстрации», — сказал индустриальный директор.

В августе «Ростех» показал возможности боевого робота на шасси боевой машины пехоты БМП-3 с модулем «Синица».

В том же месяце исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков заявил, что БМП-3 может получить комплекс активной защиты (КАЗ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
Робот
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