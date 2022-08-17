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Возможности российского боевого робота показали на видео

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Госкорпорация «Ростех» показала возможности боевого робота на шасси боевой машины пехоты БМП-3, которая получила модуль «Синица». Соответствующее видео появилось в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что функции механика-водителя и стрелка в машине роботизированы. Также боевым роботом можно управлять с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления.

Машина получила боевой модуль «Синица», который обеспечивает 360-градусный обзор в любое время суток. Модуль оснащен автоматизированной цифровой системой управления огнем и механизмом заряжания противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В арсенал «Синицы» входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, пулемет и 100-миллиметровое орудие, которое позволяет запускать ПТУР.

Машину, которая является совместным проектом «Курганмашзавода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы», можно использовать на наиболее опасных направлениях. Боевой робот может вести бой в городской застройке, возглавлять боевую колонну и оказывать поддержку мотострелковым подразделениям.

Ранее гендиректор ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов сообщил, что создаваемая в России перспективная реактивная система залпового огня сможет работать без экипажа.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
Проекты
Робот
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