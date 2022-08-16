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Создаваемая в России РСЗО станет роботом

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ОАО «ВНИИ «Сигнал»
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» (ОАО «ВНИИ «Сигнал»).
Источник изображения: www.vniisignal.ru

Перспективная реактивная система залпового огня (РСЗО), создаваемая сегодня в России, станет роботом и сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор предприятия-разработчика — ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Владимир Пименов.

«Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины», — заявил он. В то же время Пименов указал на нецелесообразность «полной» роботизации такой машины из-за снижения ее технических характеристик поскольку в безэкипажном режиме.

Он добавил, что сейчас разработчики работают над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником.

Ранее сообщалось, что российское предприятие «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») завершило предварительные испытания бронетранспортера (БТР) БТ-3Ф, который разработали для нужд морской пехоты. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков. Поставки БТ-3Ф Министерству обороны России смогут начать после прохождения планирующихся государственных испытаний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТ-3Ф
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
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