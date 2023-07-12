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ТАСС

Премьер Болгарии поставил успехи Киева на поле боя выше Конвенции по кассетным боеприпасам

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

Николай Денков отметил, что решение США является военным, а не политическим

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков утверждает, что успехи Украины на поле боя в условиях идущего конфликта важнее Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, к которой присоединились больше 100 стран. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью британскому телеканалу Sky News, подчеркнув, что его страна является участником конвенции.

"Да, мы запретили кассетные боеприпасы и поэтому с нашей стороны считаем это решение [США об их поставках Украине] не политическим, а военным", - сказал Денков, отказавшись отвечать на прямой вопрос о том, поддерживает ли София передачу Киеву снарядов этого типа. "При этом мы наблюдаем полномасштабную войну, а во время войны соглашения важны, но успех на поле боя еще важнее", - добавил он.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей. 

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Болгария
США
Украина
Компании
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