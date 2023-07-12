Войти
ТАСС

РОЭ намерен представить средства борьбы с высокоточным оружием на форуме "Армия-2023"

464
0
0
Боевая машина зенитного ракетного комплекса «Викинг» (экспортный вариант «Бук-М3») на международном форуме «Армия-2022». Фото Владимира Карнозова.
Боевая машина зенитного ракетного комплекса «Викинг» (экспортный вариант «Бук-М3») на международном форуме «Армия-2022». Фото Владимира Карнозова.

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев указал, что российские оборонные предприятия разработали и наладили производство высокотехнологичных систем, способных противодействовать самым современным образцам высокоточного оружия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") представит российские средства борьбы с высокоточным оружием на форуме "Армия-2023". Об этом сообщили журналистам во вторник в компании.

"Рособоронэкспорт" представит гостям и посетителям форума "Армия-2023" разработанные и производимые российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса высокоэффективные средства защиты от высокоточного оружия", - сказали в компании.

"Рособоронэкспорт" представляет широкую линейку экспортных вариантов российских систем, рассчитанных как на всестороннее радиоэлектронное подавление элементов высокоточного оружия, так и на их физическое уничтожение. Комплексное применение этих средств гарантирует надежную защиту военных и гражданских объектов от любых современных и перспективных средств поражения", - сообщил генеральный директор РОЭ Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что компания готова в рамках технологического сотрудничества вести с партнерами совместные разработку и выпуск новых образцов с учетом высоких компетенций российских предприятий.

В "Рособоронэкспорте" указали, что в сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высоко востребованы унифицированные модули радиопомех системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э", а также автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. "Эти средства обеспечивают эффективную защиту охраняемых объектов от одиночных и массированных ударов любого высокоточного оружия с боевыми частями в обычном снаряжении с различными системами наведения, в том числе в условиях интенсивного применения противником средств радиопротиводействия", - добавили в компании.

Глава РОЭ отметил, что современный опыт военных конфликтов демонстрирует сильно растущий тренд на применение высокоточных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Он также указал, что российские оборонные предприятия разработали и наладили производство высокотехнологичных систем, способных противодействовать самым современным образцам высокоточного оружия. "Их эффективность доказана в реальных боевых условиях", - привели слова Михеева в компании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
25.05.2017
"Рособоронэкспорт" обсуждает с рядом стран поставки обновленного Ми-35П
28.03.2017
Интервью директора по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктора Кладова
30.06.2016
Сердюков вошел в состав совета директоров вертолетного завода "Роствертол"
25.11.2010
Россия и Китай обсуждают облик экспортного Су-35
23.07.2010
"Рособоронэкспорт" примет участие в тендере США на поставку вертолетов для ВС Афганистана
06.07.2010
Российские авиастроители глушат моторы китайских конкурентов
06.06.2007
Утверждено решение о выплате "Роствертолом" дивидендов за 2006 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 12:36
  • 52722
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 08:50
  • 1
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта
  • 11.07 19:47
  • 3
Эксперт: ракеты С-200 устарели настолько, что больше опасны для украинской стороны
  • 11.07 17:26
  • 2
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 11.07 15:40
  • 0
Тихановская и «полк Калиновского» ждут своего часа, чтобы напасть на Беларусь
  • 11.07 15:02
  • 0
СпецТек внедрил систему ТОиР в АО «Мытищинский машиностроительный завод»
  • 11.07 14:52
  • 14
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 11.07 10:23
  • 1
Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины
  • 11.07 08:58
  • 1
Группа «Вагнер» дает уроки
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214