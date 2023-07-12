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Военное обозрение

В Краснодаре убили бывшего командира российской подводной лодки, которого украинские нацисты называли виновным в обстрелах Украины

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Источник изображения: topwar.ru

10 июля в Краснодаре был застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Мужчину застрелили во время пробежки, которую он делал регулярно, примерно в одно и то же время.

Станислав Ржицкий не был обычным городским чиновником. Еще совсем недавно он служил в Военно-морском флоте Российской Федерации в звании капитана 2 ранга. О Станиславе Леонидовиче Ржицком известно, что он родился 18 декабря 1980 года в семье офицера-подводника и выбрал для себя путь служения Родине. После окончания Санкт-Петербургского военно-морского института в 2003 году он стал офицером-подводником, в 2013-2016 гг. командовал подводной лодкой «Алроса», а затем – подводной лодкой «Краснодар».

Украинские нацисты утверждают, что капитан 2 ранга Ржицкий имел непосредственное отношение к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины. С подводной лодки «Краснодар» якобы запускались ракеты по целям на подконтрольной киевскому режиму территории. Поэтому Ржицкого внесли в базу заблокированного в РФ экстремистского ресурса «Миротворец». Вчера на фотографии российского офицера на этом сайте появилась надпись «Ликвидирован». Между тем, неизвестно, командовал ли офицер субмариной в то время, когда началась спецоперация, или он уволился с военной службы раньше.

Источник изображения: topwar.ru

Станислав Ржицкий занимался бегом и велоспортом

Следствие считает, что киллер мог отслеживать маршрут отставного подводника с помощь приложения Strava. Станислав регулярно выкладывал в сеть свои забеги, а пробежки совершал по одному и тому же маршруту. Соответственно, преступник смог подготовиться к нападению на офицера.

10 июля Ржицкий как обычно отправился на пробежку по тропе здоровья около восьми часов утра. В районе спортивного комплекса «Олимп» в него четыре раза выстрелил неизвестный мужчина. Станислав Ржицкий скончался на месте от полученных ранений, а убийца скрылся.

О 42-летнем Ржицком коллеги и друзья отзываются очень хорошо. Примерный семьянин, хороший командир, спортсмен и организатор, Станислав был настоящим патриотом России. Между тем, возникают вопросы к спецслужбам и правоохранительным органам относительно самой возможности появления в Краснодаре, далеко в тылу, вооруженных людей, стреляющих в российских офицеров.

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