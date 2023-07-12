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Военное обозрение

«С-400 стал символом турецкого неповиновения»: в американской прессе пишут о «бесполезности» российского ЗРК для Анкары

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Источник изображения: topwar.ru

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 привела к исключению Анкары из программы F-35 и к санкциям США. Несмотря на это, власти страны не намерены расставаться с данной зенитной системой.

Турецкие С-400 стали бесполезным оружием. ЗРК не интегрированы должным образом с другими [западными] системами ПВО, поскольку они не подключены к сети радаров НАТО, потому что члены альянса опасаются, что это может привести к тому, что другие системы станут доступны для наблюдения со стороны России, которая также может получить ценную информацию о самолете-«невидимке» F-35

- пишут в издании Business Insider.

Как указывается, без связи с другими РЛС у турецкой сети ПВО присутствуют «слепые зоны», ограничивающие эффективность С-400. Однако президент Реджеп Эрдоган не может разорвать сделку по С-400 по политическим причинам.

Политическая цена отказа от ЗРК слишком высока. Для националистической аудитории С-400 стал символом турецкого неповиновения США, из-за чего для партии Эрдогана стало «запредельно дорого» отказаться от него

- говорится в американской прессе.

Незадолго до того, как Турция получила свои первые компоненты С-400, министр внутренних дел страны заявил, что это оружие «является декларацией независимости». В настоящее время ожидается закупка второй партии С-400. Одновременно с этим ведется разработка собственных изделий данного класса.

Мы [сами] производим системы ПВО. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы устраняем необходимость в них. Это наш долг

- заявили в марте в турецкой оборонке.

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