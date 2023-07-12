«С-400 стал символом турецкого неповиновения»: в американской прессе пишут о «бесполезности» российского ЗРК для Анкары

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Покупка Турцией российских ЗРК С-400 привела к исключению Анкары из программы F-35 и к санкциям США. Несмотря на это, власти страны не намерены расставаться с данной зенитной системой.
- пишут в издании Business Insider.
Как указывается, без связи с другими РЛС у турецкой сети ПВО присутствуют «слепые зоны», ограничивающие эффективность С-400. Однако президент Реджеп Эрдоган не может разорвать сделку по С-400 по политическим причинам.
- говорится в американской прессе.
Незадолго до того, как Турция получила свои первые компоненты С-400, министр внутренних дел страны заявил, что это оружие «является декларацией независимости». В настоящее время ожидается закупка второй партии С-400. Одновременно с этим ведется разработка собственных изделий данного класса.
- заявили в марте в турецкой оборонке.