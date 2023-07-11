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ЦАМТО

Парламент Венгрии одобрил военные расходы страны на 2024 ф.г. в размере 4,7 млрд. евро

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Боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в исполнении для вооруженных сил Венгрии
Боевая машина пехоты Rheinmetall KF41 Lynx в исполнении для вооруженных сил Венгрии.
Источник изображения: Rheinmetall

ЦАМТО, 10 июля. Парламент Венгрии 7 июля принял "Закон о государственном бюджете на 2024 финансовый год".

Как сообщает Budapest Times со ссылкой на министра обороны Кристофа Салай-Бобровницкого, закон предусматривает выделение средств в размере 1823 млрд. форинтов (4,7 млрд. евро) на оборону, оборонную промышленность и оборонные инновации.

Он добавил, что ассигнования на оборону эквивалентны 2% ВВП в соответствии с обязательством Венгрии перед НАТО и "являются поводом для гордости на предстоящем саммите НАТО".

По словам министра, война на Украине приближается к своему 500-му дню, а военного решения не предвидится. Крупные европейские и натовские державы убеждены, что конфликт можно решить только путем продолжения и эскалации войны, однако Венгрия не разделяет эту точку зрения.

"Венгрия с самого начала была на стороне мира. Мы хотим прекращения огня и немедленных мирных переговоров", – заявил Кристоф Салай-Бобровницкий.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
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