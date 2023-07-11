Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ

По словам генерального директора госкорпорации Владимира Артякова, гособоронзаказ в части поставок бронетехники и артиллерии выполняется с опережением

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" готова дальше наращивать объемы производства вооружения для поставок их Минобороны России в зависимости от задач. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы готовы и дальше наращивать объемы. Все будет зависеть от того, что нам будет заказывать министерство обороны", - сказал он.

По словам Артякова, Ростех с опережением выполняет гособоронзаказ в части поставок бронетехники и артиллерии.

"На сегодняшний день мы выполняем гособороназказ в адрес нашего основного заказчика - Министерства обороны Российской Федерации - в полном объеме. Даже по некоторым позициям с опережением - не только по срокам, но и по количеству. Собственно говоря, то, что нам заказывает наш заказчик, мы исполняем. Прежде всего, надо сказать о бронетехнике, которая используется на линии соприкосновниея, артиллерийских ситемах - РСЗО, гаубичные орудия", - сказал он.

Артяков также отметил, что Россия увеличила в два раза производство истребителей Су-30, Су-34, Су-35 для нужд СВО.

"По некоторым позициям мы <...> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Минобороны [РФ]. Это такие самолеты, как Су-30, Су-34, Су-35, - они очень эффективны на линии соприкосновения, в значительной степени помогают выполнению нашей специальной военной операции", - сказал он.