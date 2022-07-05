ЦАМТО, 4 июля. В 2022 году исполняется 45 лет первому полету опытного образца истребителя Су-27 разработки Опытно-конструкторского бюро имени П.О.Сухого, положившего начало знаменитому семейству Су-27/Су-30.

Сообщение, посвященное юбилейной дате, распространила пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".

В пресс-релизе отмечается, что в XXI веке Су-27/Су-30 стали одними из самых востребованных в мире: их закупили Ангола, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Малайзия, Уганда и другие страны. Колоссальная заслуга в этом и лично авиаконструктора Павла Осиповича Сухого, и коллектива его непревзойденного ОКБ, сумевшего вывести технически совершенную формулу глобального успеха бренда "Сухой".

"Господство в воздухе – один из основополагающих факторов в любом противостоянии. Именно поэтому мы уделяем большое внимание созданию новых перспективных платформ. В свое время Су-27 стал технологически прорывной машиной и прародителем целого семейства выдающихся самолетов: Су-30, Су-34 и Су-35. Сегодня эти машины составляют основу российских ВКС, ежедневно успешно выполняют задачи даже в очень сложных условиях. Это яркая демонстрация наших технологических возможностей", – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Сейчас семейство предлагаемых на экспорт высокоэффективных российских многоцелевых авиационных комплексов тяжелого класса марки "Су" представлено самолетами поколения 4+/4++ Су-30СМЭ, Су-34Э и Су-35.

"Рособоронэкспорт, начиная с 2000 года, поставил за рубеж порядка 700 боевых самолетов Су-27/Су-30. В 2021 году портфель заказов компании пополнился новыми контрактами на поставку Су-30СМ, – сказал генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев. – За последние 10 лет доля поставок российской авиатехники в общем объеме экспорта составляла 40 - 50%, а сегодня даже превышает этот показатель. В настоящее время наши партнеры высоко ценят тот факт, что двигатели, БРЭО, вооружение, системы и агрегаты в российских боевых самолетах исключительно российского производства. Это гарантирует независимость государств-покупателей от недобросовестных действий третьих стран. При этом принцип открытой архитектуры построения комплексов БРЭО и вооружения, реализованный в российских истребителях, позволяет зарубежным заказчикам при участии ОКБ "Сухого" интегрировать в их состав отдельные системы и образцы АСП собственного производства".

Крупнейшим эксплуатантом боевых самолетов марки "Су" являются российские ВКС. Как сообщило Министерство обороны России, самолеты Су-30СМ и Су-35 эффективно выполняют боевые задачи по перехвату воздушных целей и нанесению ударов высокоточным оружием по военным объектам на малых, средних и больших высотах. Их бортовое оборудование позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью. По словам Героя России летчика майора Виктора Дудина, Су-35 является совершенным истребителем, который превосходит все зарубежные аналоги.

Су-35 – это мощный авиационный комплекс поколения 4++, в котором используются технологии истребителей 5-го поколения. Су-35 решает весь спектр задач истребителя в широком диапазоне высот и скоростей полета. Большое количество точек подвески обеспечивает применение в одном боевом вылете до 12 управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности или 6 УР класса "воздух-поверхность". Мощная бортовая РЛСУ обеспечивает обнаружение воздушных целей на больших дальностях (до 350 км). Су-35 эффективно борется и с наземными (надводными) целями, в том числе без вхождения в зону действия ПВО противника. Кроме того, Су-35 способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, выполняя функции самолета ДРЛОУ.

Ключевые преимущества истребителей марки "Су":

- сверхманевренность, обеспечивающая серьезное преимущество в ближнем воздушном бою, в том числе позволяющая срывать ответные ракетные атаки противника;

- мощное управляемое и неуправляемое ракетное вооружение плюс 30-мм авиационная пушка;

- автономность базирования и возможность дозаправки в воздухе;

- открытая архитектура построения комплексов БРЭО и вооружения.

"Накал военных угроз в мире не снижается, что предопределяет повышенный интерес к доказавшей свою надежность и эффективность российской боевой авиации, которая по многим параметрам превосходит те же западные образцы, – подчеркнул Александр Михеев. – В обозримой перспективе доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идет непрерывно, что хорошо видно на примере Су-57. В этом контексте любопытен тот факт, что некоторые западные СМИ, вбрасывая фейки о якобы "технологическом отставании русских", умалчивают о том, что зачастую одно лишь появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу противника".

Одним из самых известных зарубежных эксплуатантов истребителей типа Су-30 является Индия, где успешно реализована программа лицензионного производства Су-30МКИ, составляющих основу ВВС страны. АО "Рособоронэкспорт" в рамках программы Make in India готово поставить дополнительные техкомплекты для сборки Су-30МКИ и провести совместные работы по их модернизации, в том числе по интеграции новейших авиационных средств поражения, БРЭО и т.д. При этом имеющееся портфолио проектов в авиационной сфере позволяет компании глобально развивать технологическое сотрудничество по огромному спектру направлений.

К слову, известные во всем мире авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Соколы России", выступая на Су-27/Су-30/Су-35, сотни раз срывали овации зрителей на международных авиашоу в десятках стран мира. В летном совершенстве и надежности российских истребителей марки "Су" неоднократно убеждались даже президенты и премьер-министры стран-заказчиков, участвовавшие в демонстрационных полетах этих прекрасных летательных аппаратов. Этим летом легендарные самолеты будут демонстрироваться в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022", сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".