Доля авиации в объеме российского экспорта оружия превысила 50 процентов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доля авиационной военной техники в общем объеме российского оружейного экспорта превысила 50%, с 2000 года было продано за рубеж порядка 700 боевых самолетов Су-27/Су-30, сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"За последние 10 лет доля поставок российской авиатехники в общем объёме экспорта составляла 40-50%, а сегодня даже превышает этот показатель. "Рособоронэкспорт, начиная с 2000 года, поставил за рубеж порядка 700 боевых самолётов Су-27/Су-30. В 2021 году портфель заказов компании пополнился новыми контрактами на поставку Су-30СМ", – сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта".

По его словам, партнёры высоко ценят тот факт, что двигатели, авионика, вооружение, системы и агрегаты в боевых самолётах исключительно российского производства. Это гарантирует независимость государств-покупателей от недобросовестных действий третьих стран. При этом принцип открытой архитектуры построения комплексов авионики и вооружения, реализованный в российских истребителях, позволяет зарубежным заказчикам при участии ОКБ "Сухого" интегрировать в их состав отдельные системы собственного производства.

"В обозримой перспективе доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идёт непрерывно, что хорошо видно на примере Су-57. В этом контексте любопытен тот факт, что некоторые западные СМИ, вбрасывая фейки о якобы "технологическом отставании русских", умалчивают о том, что зачастую одно лишь появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу противника", - сказал Михеев.

Он напомнил, что одним из самых известных зарубежных эксплуатантов истребителей типа Су-30 является Индия, где успешно реализована программа лицензионного производства Су-30МКИ, составляющих основу ВВС страны. "Рособоронэкспорт" в рамках программы Make in India готово поставить дополнительные техкомплекты для сборки Су-30МКИ и провести совместные работы по их модернизации, в том числе по интеграции новейших авиационных средств поражения, БРЭО и другие.

В 2022 году исполняется 45 лет первому полёту опытного образца истребителя Су-27 разработки Опытно-конструкторского бюро имени Сухого, положившего начало знаменитому семейству Су-27/Су-30. В XXI веке Су-27/Су-30 стали одними из самых востребованных в мире: их закупили Ангола, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Малайзия, Уганда.

Сейчас семейство предлагаемых на экспорт высокоэффективных российских многоцелевых авиационных комплексов тяжелого класса марки "Су" представлено самолётами поколения 4+/4++ Су-30СМЭ, Су-34Э и Су-35.