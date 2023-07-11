Войти
Военное обозрение

СМИ США: опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет развивать дальнобойную артиллерию

202
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт подтвердил правильность стратегии модернизации армии Соединенных Штатов, подразумевающую в первую очередь развитие систем ведения огня на дальние расстояния. Опираясь на опыт ВСУ, американская «оборонка» будет еще активнее развивать свою дальнобойную артиллерию.

Об этом пишет в своей статье, опубликованной порталом 19FortyFive, вице-президент аналитического центра Lexington Institute доктор Дэн Гур.

Эксперт считает, что американская военная промышленность пока не обеспечивает армии США достаточных возможностей для ведения точного огня на расстояние до 100 километров. Поэтому ОПК Соединенных Штатов сосредоточен на программе модернизации ствольной артиллерии повышенной дальности ERCA. Ожидается, что дальность стрельбы таких систем буде в два раза больше, чем у стоящей сейчас на вооружении самоходной гаубицы М109 Paladin. Они поступят в бронетанковые бригады и другие формирования.

СМИ США также отмечает, что буксируемые гаубицы калибра 155 мм, являющиеся основным средством ведения огня на большие расстояния для пехотных бригад и других подразделений. Автор считает, что проблему можно решить, вложив средства в более живучие и смертоносные самоходные артиллерийские установки на колесном ходу.

Гур делает вывод, что на данный момент армия США испытывает серьезный дефицит в средствах ведения огня на дальние расстояния, особенно если учесть растущую вероятность прямого столкновения американских военных с Вооруженными силами РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M109
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.01.2023
Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
01.09.2022
«Европа уже проиграла войну»: в итальянской прессе пишут о захвате рынка ЕС американской оборонкой в ходе конфликта на Украине
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
20.12.2021
НАТО как инструмент продвижения геополитических интересов
21.09.2018
Форт Трампа. Американские войска пропишутся в Польше
17.10.2017
Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе