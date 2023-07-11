Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины

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То, что Украина не получит приглашения в НАТО, известно всем, включая Зеленского, но остается вопрос гарантий безопасности, которые Запад хотел бы принять уже в Вильнюсе. США настаивают на "израильской модели", предложенной Байденом и будут продвигать это предложение на саммите. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на очередном брифинге в Белом доме и отвечая на вопросы журналистов Салливан заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности со стороны коллективного Запада, поэтому странам НАТО необходимо выработать двухсторонние обязательства, которые могли бы работать очень долго. Вашингтон предлагает "израильскую модель", подразумевающую сотрудничество с Украиной без ее вступления в НАТО. Именно ее и будет продвигать Джо Байден в рамках саммита в Вильнюсе.

Как пояснил представитель Белого дома, в рамках предложенных США гарантий безопасности Вашингтон готов к очень широкому сотрудничеству, подразумевающему выделение военной помощи, предоставление разведданных и различной информации, поддержку в киберпространстве и т.д. Все это Киев получит без присоединения к альянсу.

США готовы предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию

- заявил он.

Уточняется, что будущие гарантии безопасности заработают только после окончания конфликта, на данный момент они работать не будут. На данный момент страны НАТО так и не пришли к единому мнению по этим самым гарантиям, как оказалось, все их видят по-разному.