Войти
Военное обозрение

Представитель Белого дома подтвердил планы США предложить «израильскую модель» гарантий безопасности для Украины

199
0
0

Источник изображения: topwar.ru

То, что Украина не получит приглашения в НАТО, известно всем, включая Зеленского, но остается вопрос гарантий безопасности, которые Запад хотел бы принять уже в Вильнюсе. США настаивают на "израильской модели", предложенной Байденом и будут продвигать это предложение на саммите. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на очередном брифинге в Белом доме и отвечая на вопросы журналистов Салливан заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности со стороны коллективного Запада, поэтому странам НАТО необходимо выработать двухсторонние обязательства, которые могли бы работать очень долго. Вашингтон предлагает "израильскую модель", подразумевающую сотрудничество с Украиной без ее вступления в НАТО. Именно ее и будет продвигать Джо Байден в рамках саммита в Вильнюсе.

Как пояснил представитель Белого дома, в рамках предложенных США гарантий безопасности Вашингтон готов к очень широкому сотрудничеству, подразумевающему выделение военной помощи, предоставление разведданных и различной информации, поддержку в киберпространстве и т.д. Все это Киев получит без присоединения к альянсу.

США готовы предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию

- заявил он.

Уточняется, что будущие гарантии безопасности заработают только после окончания конфликта, на данный момент они работать не будут. На данный момент страны НАТО так и не пришли к единому мнению по этим самым гарантиям, как оказалось, все их видят по-разному.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
04.04.2022
NYT: Передача Украине танков советского образца позволит укрепить ВСУ их позиции на Донбассе
24.11.2021
Русский «Александр Македонский»
31.01.2019
Хлопнули дверью
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
13.12.2012
Геополитические меры космического характера
04.08.2010
Страсти по Кубинке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 23:15
  • 52671
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.07 22:55
  • 475
Претензии к администрации сайта
  • 10.07 21:07
  • 13
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 10.07 18:49
  • 78
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.07 16:08
  • 0
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
  • 10.07 15:12
  • 12
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 10.07 10:46
  • 2
Источник сообщил о закрытии программы стелс-корветов проекта 20386 для ВМФ России
  • 09.07 15:57
  • 2
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 08.07 19:55
  • 10
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 08.07 18:13
  • 1
Американцы собрали демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета
  • 08.07 17:08
  • 25
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 07.07 23:23
  • 17
«Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой дистанции
  • 07.07 16:42
  • 1
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
  • 07.07 16:41
  • 2573
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе