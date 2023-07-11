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ТАСС

Зеленский заявил, что Байден мог бы закончить конфликт за пять минут ценой Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Valentina Petrova

Президент Украины отметил, что Киев бы не согласился на такой сценарий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий, но Киев не согласен на это.

"Если мы говорим о том, чтобы закончить конфликт ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить его через пять минут. Но мы бы не согласились", - сказал украинский лидер в интервью телеканалу ABC News.

Он также прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить боевые действия за 24 часа. Зеленский напомнил, что тот уже имел такой шанс, когда находился на посту главы государства. "Одно только желание прекратить конфликт - это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. <...> Он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты", - считает президент Украины.

При этом он заявил об "опасных сигналах" относительно сокращения помощи Украине, которые "поступают от отдельных американских политиков". 

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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