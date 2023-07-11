«Миллиарды фунтов налогоплательщиков ушли в карманы акционеров»: британские аналитики назвали причину фиаско военных разработок

Источник изображения: topwar.ru

В Британии установилась тесная спайка между чиновниками и разработчиками оружия, благодаря которой средства налогоплательщиков, выделяемые на оборонные проекты, идут на обогащение корпоративного капитала, а не на финансирование работ.

Правительство Британии тратит миллиарды фунтов средств налогоплательщиков на корпоративное благосостояние производителей оружия, которое выкачивается в карманы акционеров

- говорится в отчете аналитического центра Common Wealth, который приводится в издании The Guardian.

Как утверждается, государственные субсидии иногда покрывали более 90% бюджетов частных оборонных фирм, выделенных на исследования и разработки, что позволяло ведущим компаниям ВПК направлять миллиарды фунтов стерлингов на доходы своих акционеров.

Но, несмотря на поддержку государства, которой не обладает ни один другой сектор [экономики], производители оружия не смогли выполнить порученную им работу

- отмечают авторы доклада.

Common Wealth обратила внимание на новые бронемашины Ajax. За последнее десятилетие в проект было вложено по меньшей мере £3,2 млрд государственных средств, но фирма, нанятая Минобороны для разработки техники, американская General Dynamics, столкнулась с неудачами.

Источник изображения: topwar.ru

Срок ввода Ajax в полную боевую готовность перенесен на 2029 год с первоначальной даты, запланированной на 2017 год, «после того как прототипы трясло так сильно, что они не могли стрелять во время движения, это приводило к повреждению слуха у военнослужащих, которые их тестировали, и вызывало тошноту у другого персонала». Несмотря на это, General Dynamics выплатила акционерам £20 млрд с момента заключения контракта в 2014 году.

В отчете говорится, что НИОКР BAE Systems оплачивается всего на 14,35% из собственных средств, несмотря на доход в £21,25 млрд в 2022 году. QinetiQ, другой крупный частный британский производитель оружия с годовым оборотом в £1,58 млрд, оплачивает всего 4,5% своих затрат на исследования и разработки.

Между тем, инвесторы двух данных фирм за это время получили огромную прибыль. QinetiQ выплатила акционерам £43 млн в 2022-2023 годах, при этом дивиденды на акцию были вдвое больше, чем 10 лет назад. Тем временем BAE выплатила дивиденды в размере почти £1 млрд в 2022 году.

Исследователи Common Wealth обнаружили, что трем крупным инвестиционным фирмам (BlackRock, Vanguard и State Street) принадлежало в среднем 16% акций, выпущенных сектором вооружений.

Это означает, что производство оружия фактически является системой корпоративного благосостояния. Затраты обобществлены, но прибыль приватизирована

- считают аналитики, называя причину фиаско военных разработок.

Примечательно, что на фоне данного расследования лейбористы потребовали принять закон против лоббирования. В настоящее время министры могут переходить с правительственных постов на прибыльные лоббистские должности в частном бизнесе, связанные с их прежними министерскими обязанностями

Лейбористы намерены добиваться введения запрета на переходы такого рода, по крайней мере, на 5 лет после увольнения с госслужбы. Иначе к бывшим чиновникам будут применяться штрафы, урезание пенсий и другие финансовые санкции. Отвечать за контроль должна комиссия по неподкупности, которую планируется учредить.

Лейбористы признают, что система стандартов нарушена, и у нас есть план по очистке политики

- заявил один из представителей партии.