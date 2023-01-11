Войти
ИнВоен Info

Программа OMFV: детали предложения англичан

425
0
0

Стремясь превзойти требования армии США к маневренности, летальности и живучести, оружейная компания BAE Systems (Великобритания) предлагает совершенно новую модель с модульной архитектурой открытых систем для программы «Опционно пилотируемой боевой машины» (Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV).

BAE Systems раскрыла детали своего решения для удовлетворения потребностей армии США на пресс-конференции 30 ноября 2022 года. Компания также объявила о своем партнерстве по проекту с Elbit Systems of America, Curtiss-Wright и QinetiQ.

OMFV от BAE Systems


Ориентируясь на соответствие техническим требованиям заказчика в отношении маневренности, летальности и живучести, BAE Systems предлагает модульную архитектуру открытых систем (Modular Open Systems Architecture, MOSA), специально построенную боевую машину следующего поколения для этапа детального проектирования в рамках усилий по замене БМП «Брэдли» (Bradley).

Согласно пояснениям руководства BAE Systems, предложение производителя включает в себя совершенно новую платформу для проектирования. Цифровая архитектура проекта позволит использовать системы искусственного интеллекта (ИИ), а также его развертывание в беспилотных операциях. Разработанный BAE Systems и Curtiss-Wright, подход MOSA позволит в будущем интегрировать в транспортное средство системы по мере развития угроз на поле боя. 

По утверждению проектировщиков, модульность охватывает конструкцию всей платформы и позволит ей «расти вместе с технологиями». Для автоматического обнаружения и распознавания угроз решение OMFV также будет оснащено системой распознавания целей с интеллектуальной обработкой изображений на основе ИИ, снижающей когнитивную нагрузку на экипаж.

Платформа, оснащенная многоцелевой ракетной пусковой установкой с базовой линией «Тоу» (TOW), получит также 50-мм необитаемую башню UT50 от Elbit с пушкой Northrop Grumman XM913, системой управления боеприпасами большой емкости и прицелами FLIR третьего поколения.

OMFV от BAE Systems будет оснащен башней Elbit UT50


Как объяснили представители Elbit, UT50 совместима с MOSA и архитектурой общей инфраструктуры наземных боевых систем (Ground Combat Systems Common Infrastructure Architecture, GCIA), что в перспективе позволит армии более легко, быстро и дешево интегрировать будущие технологии. Считается, что это «откровенно представляет собой резкий сдвиг в летальности боевых машин пехоты и живучести личного состава».

Для обеспечения повышенной мобильности и малошумности маневра платформа с экипажем из двух человек оснащается гибридно-электрическим приводом (HED), двигателем мощностью 1070 л.с. и композитными резиновыми гусеницами. Гибридный электропривод обеспечит девять часов бесшумной работы и 2,5 км малошумного маневрирования. Модель BAE Systems сможет развивать скорость 71 км/ч и разгоняться с места до 48 км/ч за 10,5 сек. Масса машины составит 50 тонн и сможет дополнительно вместить 2,7 тонны. Кроме того, машина рассчитана на дополнительное увеличение избыточной бортовой мощности до 700 кВт (около 950 л.с.) для обеспечения работы будущих систем вооружения.

С точки зрения живучести, на машину планируется установить активную систему защиты (APS) от Elbit «Железный кулак» и защиту от подрыва на минах. Чтобы справиться с новыми угрозами, для неё будет доступна модульная броня, включающая дополнительную защиту от атак с воздуха.

Хотя в требованиях заказчика по OMFV не указана защита от БПЛА (C-UAS), платформа BAE предусматривает интеграцию датчиков для борьбы с беспилотниками, а ее бортовая мощность позволит использовать лазеры, более мощные, чем те, которые в настоящее время используются для поражения этого типа угроз.

Решение BAE Systems разработано для обеспечения повышенной мобильности и малошумного маневрирования


Как известно, BAE Systems конкурирует с четырьмя отраслевыми командами во главе с American Rheinmetall, General Dynamics Land Systems (GDLS), Oshkosh Defense и Point Blank Enterprises (PBE).

Американская компания Rheinmetall предлагает Lynx OMFV с башней, оснащенной 50-мм пушкой XM913, спаренным пулеметом со специальным прицелом третьего поколения FLIR от L3 Harris и пулеметом M2 .50cal, установленным в независимой от экипажа системе вооружения с собственным прицелом. Платформу также оснастят многоцелевой пусковой установкой Raytheon для стрельбы ПТУР «Тоу» и «Джавелин», а также барражирующим боеприпасом Coyote.

Решение Oshkosh Defense включает шасси Hanwha Redback и семейство башен Rafael SAMSON в дополнение к разработке транспортных средств QinetiQ и Pratt Miller, цифровому дизайну, комплексу C5ISR и автономности. Планируется также оснащение решениями для обеспечения живучести Plasan.

Предложение GDLS – это разработанная с помощью цифрового проектирования модульная платформа открытых систем, которая включает возможности кибербезопасности, безопасную автономию и расширенную защиту от угроз.

В случае с PBE, ее решение OMFV будет оснащено усовершенствованным боевым двигателем Cummins (ACE), гибридным электроприводом, защитой от угроз с двумя полусферами на 360° и модульной архитектурой, обеспечиваемой излишками экспортируемой электроэнергии.

По итогам этапа детального проектирования армия США в апреле 2023 года намерена заключить до трех контрактов на OMFV.

По материалам ресурса shephardmedia.com

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Bradley
Град РСЗО
М-91
Компании
BAE Systems
Cummins
Elbit Systems
General Dynamics
Northrop Grumman
Oshkosh
QinetiQ
Rafael
Raytheon
Rheinmetall
Проекты
AI
БПЛА
Похожие новости
27.12.2021
Проект OMFV: отчет о состоянии. Часть II
18.10.2021
Окончательные предложения на конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
26.07.2021
Армия США отобрала пять предложений в конкурсе на перспективную боевую машину пехоты
22.04.2021
Предложения на новый конкурс на перспективную боевую машину пехоты для армии США
21.10.2019
В США показали новую 50-мм автоматическую пушку для лёгкой бронетехники
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.01 20:07
  • 41503
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ
  • 11.01 10:22
  • 1
В РФ создали рабочую группу по контролю за производством вооружений
  • 11.01 09:27
  • 2
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 07:18
  • 1
Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа
  • 11.01 01:35
  • 136
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 11.01 01:18
  • 1
Полет турецкого истребителя пятого поколения перенесли
  • 11.01 01:15
  • 1
В "Военмехе" предложили алгоритм групповой одновременной атаки цели с беспилотников
  • 10.01 22:32
  • 1
SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 г., став мировым лидером
  • 10.01 21:14
  • 1
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО