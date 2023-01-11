Программа OMFV: детали предложения англичан

Стремясь превзойти требования армии США к маневренности, летальности и живучести, оружейная компания BAE Systems (Великобритания) предлагает совершенно новую модель с модульной архитектурой открытых систем для программы «Опционно пилотируемой боевой машины» (Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV).

BAE Systems раскрыла детали своего решения для удовлетворения потребностей армии США на пресс-конференции 30 ноября 2022 года. Компания также объявила о своем партнерстве по проекту с Elbit Systems of America, Curtiss-Wright и QinetiQ.

OMFV от BAE Systems

Ориентируясь на соответствие техническим требованиям заказчика в отношении маневренности, летальности и живучести, BAE Systems предлагает модульную архитектуру открытых систем (Modular Open Systems Architecture, MOSA), специально построенную боевую машину следующего поколения для этапа детального проектирования в рамках усилий по замене БМП «Брэдли» (Bradley).

Согласно пояснениям руководства BAE Systems, предложение производителя включает в себя совершенно новую платформу для проектирования. Цифровая архитектура проекта позволит использовать системы искусственного интеллекта (ИИ), а также его развертывание в беспилотных операциях. Разработанный BAE Systems и Curtiss-Wright, подход MOSA позволит в будущем интегрировать в транспортное средство системы по мере развития угроз на поле боя.

По утверждению проектировщиков, модульность охватывает конструкцию всей платформы и позволит ей «расти вместе с технологиями». Для автоматического обнаружения и распознавания угроз решение OMFV также будет оснащено системой распознавания целей с интеллектуальной обработкой изображений на основе ИИ, снижающей когнитивную нагрузку на экипаж.

Платформа, оснащенная многоцелевой ракетной пусковой установкой с базовой линией «Тоу» (TOW), получит также 50-мм необитаемую башню UT50 от Elbit с пушкой Northrop Grumman XM913, системой управления боеприпасами большой емкости и прицелами FLIR третьего поколения.

OMFV от BAE Systems будет оснащен башней Elbit UT50

Как объяснили представители Elbit, UT50 совместима с MOSA и архитектурой общей инфраструктуры наземных боевых систем (Ground Combat Systems Common Infrastructure Architecture, GCIA), что в перспективе позволит армии более легко, быстро и дешево интегрировать будущие технологии. Считается, что это «откровенно представляет собой резкий сдвиг в летальности боевых машин пехоты и живучести личного состава».

Для обеспечения повышенной мобильности и малошумности маневра платформа с экипажем из двух человек оснащается гибридно-электрическим приводом (HED), двигателем мощностью 1070 л.с. и композитными резиновыми гусеницами. Гибридный электропривод обеспечит девять часов бесшумной работы и 2,5 км малошумного маневрирования. Модель BAE Systems сможет развивать скорость 71 км/ч и разгоняться с места до 48 км/ч за 10,5 сек. Масса машины составит 50 тонн и сможет дополнительно вместить 2,7 тонны. Кроме того, машина рассчитана на дополнительное увеличение избыточной бортовой мощности до 700 кВт (около 950 л.с.) для обеспечения работы будущих систем вооружения.

С точки зрения живучести, на машину планируется установить активную систему защиты (APS) от Elbit «Железный кулак» и защиту от подрыва на минах. Чтобы справиться с новыми угрозами, для неё будет доступна модульная броня, включающая дополнительную защиту от атак с воздуха.

Хотя в требованиях заказчика по OMFV не указана защита от БПЛА (C-UAS), платформа BAE предусматривает интеграцию датчиков для борьбы с беспилотниками, а ее бортовая мощность позволит использовать лазеры, более мощные, чем те, которые в настоящее время используются для поражения этого типа угроз.

Решение BAE Systems разработано для обеспечения повышенной мобильности и малошумного маневрирования

Как известно, BAE Systems конкурирует с четырьмя отраслевыми командами во главе с American Rheinmetall, General Dynamics Land Systems (GDLS), Oshkosh Defense и Point Blank Enterprises (PBE).

Американская компания Rheinmetall предлагает Lynx OMFV с башней, оснащенной 50-мм пушкой XM913, спаренным пулеметом со специальным прицелом третьего поколения FLIR от L3 Harris и пулеметом M2 .50cal, установленным в независимой от экипажа системе вооружения с собственным прицелом. Платформу также оснастят многоцелевой пусковой установкой Raytheon для стрельбы ПТУР «Тоу» и «Джавелин», а также барражирующим боеприпасом Coyote.

Решение Oshkosh Defense включает шасси Hanwha Redback и семейство башен Rafael SAMSON в дополнение к разработке транспортных средств QinetiQ и Pratt Miller, цифровому дизайну, комплексу C5ISR и автономности. Планируется также оснащение решениями для обеспечения живучести Plasan.

Предложение GDLS – это разработанная с помощью цифрового проектирования модульная платформа открытых систем, которая включает возможности кибербезопасности, безопасную автономию и расширенную защиту от угроз.

В случае с PBE, ее решение OMFV будет оснащено усовершенствованным боевым двигателем Cummins (ACE), гибридным электроприводом, защитой от угроз с двумя полусферами на 360° и модульной архитектурой, обеспечиваемой излишками экспортируемой электроэнергии.

По итогам этапа детального проектирования армия США в апреле 2023 года намерена заключить до трех контрактов на OMFV.

По материалам ресурса shephardmedia.com