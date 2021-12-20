Проект OMFV: состояние. Часть I.

Запущенная армией США программа боевых машин следующего поколения (Next Generation Combat Vehicles, NGCV ) включает планы разработки и производства нескольких категорий боевой техники. Один из проектов в рамках NGCV получил обозначение «Опционально пилотируемая боевая машина» (Optionally Manned Fighting Vehicle, OMFV) и направлен на поиск преемника для БМП M2 «Брэдли», срок эксплуатации которой подходит к концу.

После имевших место сбоев 23 июля 2021 года программа OMFV сделала важный шаг вперед. В тот же день армия США объявила об отборе пяти конкурирующих фирм для участия в фазе концептуального проектирования OMFV. Выбранные компании: American Rheinmetall Vehicle, BAE Systems, General Dynamics Land Systems (GDLS), Oshkosh Defense и Point Blank Enterprises. Присуждение контракта на этом этапе составляет 299,4 млн. долл. США, или в среднем 60 млн. долл. США на подрядчика.

Победитель конкурса продолжит разработку и производство БМП OMFV в качестве замены БМП «Брэдли». С момента появления на вооружении в 1982 году «Брэдли» претерпела множество модернизаций, вместе с тем, по оценкам западных специалистов, по-прежнему, остается мощной боевой системой.

Вместе с тем, в Министерстве обороны США полагают, что «Брэдли» исчерпал свои возможности. Машина не может вместить дополнительные технологии, которые считаются решающими для выживания и победы на поле боя будущего. Считается, что для поддержания оперативного преимущества армии США требуется совершенно новая система вооружения. Согласно заявлениям армейского командования, оно стремится к «трансформационному» увеличению боевых возможностей, а не к «постепенному» улучшению характеристик по сравнению с БМП «Брэдли».

БМП М2 «Брэдли»

Возможности и характеристики

За последние 20 лет программа замены БМП «Брэдли» терпела неоднократные неудачи (дополнительно). Её нынешняя форма утверждена в октябре 2018 года. Первоначальные сроки и требования, выпущенные в марте 2019 года, оказались нереалистичными, что побудило армейское руководство отказаться от конкуренции. В апреле 2020 года появилось новое руководство для промышленности, которое заменило все предыдущие аналогичные директивы.

В отличие от требований армии США от 2019 года, перезапущенный конкурс установил лишь минимальные начальные требования в отношении особенностей и характеристик перспективной БМП. Официально они обозначены не как «требования», а как «желаемые характеристики». В запросе предложений от декабря 2020 года определены девять объективных характеристик, которые перечислены ниже, в порядке убывания приоритета.

Живучесть. OMFV должна быть защищена от современного навесного и огня прямой наводкой и угроз подрыва. Требуется снизить вероятность обнаружения боевой машины за счет минимизации тепловых, визуальных и акустических сигнатур.

Мобильность. В общевойсковом бою на пересеченной местности и в городе перспективная БМП не должна отставать от основного боевого танка «Абрамс».

Потенциал развития. OMFV должна обладать запасами роста и открытой архитектурой, необходимыми для быстрого обновления и внедрения будущих технологий (системы управления миссиями и защиты, перспективные сенсоры).

Танки и БМП в городе

Летальность. При действиях в составе общевойсковой группы на пересеченной местности и в городской среде взводы, оснащенные перспективными БМП, должны поражать солдат будущего равного противника, их БМП, вертолеты, небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и танки.

Вес. Боевая масса OMFV должна позволять преодолевать 80% основных маршрутов снабжения, национальных автомагистралей и мостов в странах с высокой степенью угрозы, а также обеспечить сокращение затрат на логистику и техническое обслуживание. За счет модульности и инноваций конструкция машины должна учитывать перспективный рост компонентов и их веса, не допуская общего увеличения боевой массы транспортного средства.

Логистика: OMFV должна снизить логистическую нагрузку на боевые бригадные группы (Armoured Brigade Combat Teams, ABCT) и быть оснащена расширенными диагностическими и прогностическими возможностями. В конструкцию надлежит включить передовые производственные и иные инновационные технологии, сокращающие время и стоимость ремонта машины.

Транспортируемость. OMFV должна поддерживать возможности глобального развертывания стандартными видами морского, водного, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

Укомплектование личным составом. Взвод OMFV должен перевозить 30 военнослужащих со снаряжением для последующих действий в пешем строю. Каждая боевая машина OMFV имеет экипаж из не более двух человек, которые размещаются в корпусе. Личный состав отряда (отделения) может выполнять обязанности экипажа до выхода из БМП, но транспортное средство должно оставаться в рабочем состоянии и после покидания машины всеми военнослужащими. Конструкция OMFV должна позволять командирам в зависимости от тактической ситуации выбирать между пилотируемыми или дистанционными управляемыми действиями.

Подготовка. OMFV должна содержать встроенные возможности обучения личного состава, совместимые с синтетической учебной средой (Synthetic Training Environment, STE).

По замыслу военных, отсутствие жестких требований позволит представителям промышленности продемонстрировать реалистичные, на их взгляд, концепции, а не подстраивать проекты под армейские предписания. В то же время подрядчики вправе показать нестандартные решения. Армия обязалась рассмотреть возможность интеграции в концепцию дизайна «актуальных, но незрелых» технологий.

Перевозка боевой техники железнодорожным транспортом

Приоритеты для OMFV

Всеобъемлющая директива Пентагона заключается в том, что новая БМП должна обеспечивать не только безопасность перевозимого подразделения, но и боевую мощь большую, чем у «Брэдли». В этой связи ожидается, что OMFV получит новую броню (включая реактивную броню и систему активной защиты), наступательное и оборонительное вооружение (потенциально, включая оружие направленной энергии), и электронные системы (включая усовершенствованные датчики, системы управления и контроля, а также возможности ведения кибервойны). Армия ожидает, что комбинация повышенной ситуационной осведомленности (достигается за счет улучшенных сенсоров и сетей) и высокоточного оружия большей дальности позволит OMFV идентифицировать боевую технику противника и поражать её до того, как противостоящие силы обнаружат формирование армии США.

Как ясно из названия программы, «Опционально пилотируемая боевая машина», предусматривается, что OMFV гарантирует возможность работы либо под управлением экипажа, находящегося в машине, либо – спешенного личного состава. Ожидается, что экипаж сможет одновременно управлять внешними наземными робототехническими комплексами и БПЛА. Согласно пресс-релизу армии США от 27 июля 2021 года «она [машина] предназначена для работы с экипажем или без экипажа и солдат в броне по решению командира, а также для управления маневренной робототехникой и полуавтономными системами». По мнению экспертов, одним из наиболее сложных элементов предстоящего конкурса станет возможность экипажа из двух человек справиться со всеми этими задачами.

Как известно, в предыдущем конкурсе OMFV несколько претендентов сочли это невозможным. Однако, в армии США надеются, что ожидаемый прогресс в области использования искусственного интеллекта, в конечном итоге, позволит объединить функции командира машины и наводчика.

Другим приоритетом является тактическая сеть. Утверждается, что способность связывать отдельные боевые машины и даже их экипажи, и десант в общую сеть осведомленности становится все более важной для поля боя будущего.

Еще одной ключевой характеристикой OMFV названа модульность. Под ней понимается возможность непрерывной модернизации машины с использованием новейших технологий в течение прогнозируемого 22-летнего срока службы. По этой причине для новой БМП Пентагон разрабатывает архитектуру модульных открытых систем (Modular Open Systems Approach, MOSA). Эта работа ведется одновременно и параллельно с этапом разработки концепции боевой машины. Для изучения и разработки концепции открытой архитектуры в январе 2021 года создан консорциум, включающий представителей правительства, промышленности и академических кругов. Ожидается, что разработка архитектуры модульных открытых систем завершится наэтапе концептуального проектирования БМП, что позволит подрядчикам в дальнейшем включить стандарты MOSA в свои проекты.

Продолжение следует…

По материалам журнала European Security & Defence