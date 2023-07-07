Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству.

В условиях постоянного давления со стороны США и их союзников, продолжающих навязывать всему миру свои ценности и цепляющихся за однополярный миропорядок, для государств, которые придерживаются собственного пути развития, ориентированного на создание справедливого и многополярного мира, важнейшим условием, обеспечивающим достижение цели, является сближение этих стран. Такой тезис занял важное место в поздравлении президента Беларуси, направленном 5 июля в адрес его коллеги, Николаса Мадуро, в связи с национальным праздником Венесуэлы – Днём Независимости. «Убеждён, что результативное противостояние этому напору возможно только благодаря ещё большему сплочению государств, которые разделяют единые, схожие с нашими, взгляды на новое глобальное устройство», – говорится в поздравлении.

Следует отметить, что это общеизвестная позиция Республики Беларусь. Твёрдо отстаивая принципы построения справедливого мира для всех без исключения государств, Минск использует любую возможность и различные международные площадки для своей непрерывной работы по поиску компромиссных решений и развязок. Важным направлением этой деятельности является объединение единомышленников и союзников. Всестороннее укрепление связей с Венесуэлой – наглядный пример. В качестве ещё одного примера можно рассматривать стремление Беларуси в кратчайшие сроки стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что 4 июля в видеоформате состоялся 23-й саммит ШОС под председательством Индии. На мероприятии присутствовал и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Выступая перед участниками Совета глав государств Организации, белорусский лидер выразил уверенность в скором вступлении Беларуси в ряды государств ШОС. «Уверен, при поддержке всех стран-членов, Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к Шанхайской организации сотрудничества. Мы соответствующую работу провели и признательны тем, кто нас в этом поддерживает», – заявил Александр Лукашенко. Естественно, что в свою очередь президент России Владимир Путин во время выступления на саммите заявил, что Российская Федерация выступает за скорейшее завершение процесса вступления Беларуси в ШОС.

В развитие темы надо признать, что Республика Беларусь является довольно-таки «опытным» участником многих различных международных организаций. При этом общеизвестно, что самая активная её деятельность всегда направлена на повышение роли и эффективности этих организаций – как на благо участников, так и в целях обеспечения региональной и международной безопасности. Такой подход присутствует и в отношении ШОС.

Находясь определённое время в статусе государства-наблюдателя при ШОС, Беларусь досконально изучила деятельность Организации и предельно ясно видит все стоящие сейчас перед ней проблемы. Выступая на прошедшем саммите, белорусский президент указал на основную из них. «Надо признать, прежняя система безопасности не была идеальной, но, тем не менее, предполагала механизмы сдержек и противовесов, обязательность исполнения норм международного права. Сегодня же мы видим полный слом всех правил и понятий. Поэтому неудивительно, что ШОС вынуждена ещё более сфокусироваться не на вопросах экономики, а на проблемах безопасности и стабильности в регионе», – отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, Беларусь, не дожидаясь завершения процедуры получения статуса полноправного члена ШОС, уже приступила к конструктивной работе, внеся ряд актуальных предложений.

Первое. Учитывая, что сейчас наиболее злободневными вызовами и угрозами для участников организации являются деструктивные кибератаки, кража цифровых данных и целенаправленное распространение фейков в информационном пространстве, Беларусь готова к сотрудничеству по этому направлению, включая обучение специалистов, реализацию совместных проектов по киберучениям, взаимный обмен техническими решениями.

Второе. В целях повышения эффективности противодействия Западу, пытающемуся сдержать развитие неугодных ему стран введением незаконных санкций, Беларусь активно продвигает идею глобального развития, последовательно выступает как за создание большого Евразийского партнерства со странами, с которыми уже сложились тесные отношения (КНР, Индия, Пакистан, Иран, партнеры из СНГ), так и за сопряжение форматов Евразийского экономического союза, ШОС и БРИКС в широком контексте.

Третье. В качестве одного из возможных пилотных проектов по интенсификации обмена опытом и накопленными знаниями на платформе ШОС предлагается подготовить программу объединения информационных ресурсов центров трансфера технологий. Таким образом, сформируется возможность стимулировать процессы продвижения и коммерциализации Четвертое. В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники. Для финансового сопровождения торговых контрактов и реализации различных проектов Беларусь всецело поддерживает идею проработки инициативы создания Банка развития ШОС.

Пятое. Минск сохраняет заинтересованность в трансформации общего транспортно-логистического пространства ШОС, в том числе путём активизации международных перевозок, ускорения и цифровизации процедур контроля, обустройства и эксплуатации транспортного коридора «Север – Юг».

Шестое. Для более близкого знакомства с многообразием культур Организации предлагается рассмотреть возможность реализации масштабного совместного проекта – «Фестиваль культур ШОС», сделав его традиционным.

Седьмое. Повысить эффективность работы с подрастающим поколением. Многое из того, что обсуждается сейчас, будут реализовывать сегодняшние студенты. Следует рассмотреть вопрос создания платформы «ШОС для молодёжи».

Очевидно, что представленные предложения не остались без внимания представителей участников ШОС и получат дальнейшее развитие.

Зная Республику Беларусь как ответственного субъекта региональной и международной политики, а также надёжного партнёра в сфере экономики и финансов, лидеры государств-членов ШОС на состоявшемся саммите подписали меморандум об обязательствах Беларуси по вступлению в организацию. Таким образом, страны организации запустили процедуру присоединения Беларуси к ШОС.

Владимир Вуячич