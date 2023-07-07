США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут принять решение о поставке Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц.

Власти США рассматривают возможность одобрения запроса Киева на поставку этого вида боеприпасов, поскольку контрнаступление Киева проходит медленнее, чем ожидалось. Собеседник издания отметил, что площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у обычного.

Какие боеприпасы просит Украина?

В марте агентство Reuters со ссылкой на членов комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адама Смита и Джейсона Кроу писало, что украинские власти обратились к США с запросом о поставке кассетных авиационных бомб Mk 20, части которых планируют сбрасывать с дронов. Как отметили в публикации, в Киеве уверены, что части Mk 20 обладают большей бронебойностью, чем боеприпасы, которые уже сбрасывают с беспилотников.

Американская кассетная бомба Mk 20 Rockeye-II весит 222 килограмма. Она несет 247 кумулятивных суббоеприпасов Mk 118 с зарядами, которые способны пробивать броню толщиной около 190 миллиметров. При сбросе одной бомбы зона поражения примерно равна футбольному полю.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что Киев запросил у Вашингтона поставку бомб Mk 20, чтобы получить возможность для поражения бронетехники с помощью дронов.

Эта потребность, очевидно, вызвана необходимостью иметь возможность использовать беспилотники для поражения российской бронетехники, поскольку указанные типы кассетных боеприпасов оптимизированы под решение этих задач. Законодательство США исключает передачу подобного рода боеприпасов третьим странам, однако для Украины могут быть сделаны определенные исключения Игорь Коротченко главный редактор журнала «Национальная оборона»

Кроме того, в январе стало известно, что Украина обратилась к Эстонии с просьбой о поставках кассетных боеприпасов. Эстонская сторона рассматривает возможность передачи этого типа боеприпасов, поскольку Эстония и Украина не входят в число стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам.

Участники, ратифицировавшие конвенцию, которая вступила в силу в 2010 году, обязуются никогда не применять, не передавать и не накапливать кассетные боеприпасы.

Что такое кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы несут большое количество суббоеприпасов, которые выбрасываются при разрыве снаряда. Боеприпасы типа «воздух-земля» или «земля-земля» используют для разрушения взлетно-посадочных полос, уничтожения транспорта и личного состава противника.

Первой кассетной бомбой была немецкая SD-2, также известная как «бомба-бабочка», использованная во время Второй мировой войны. Затем такие бомбы производились в 34 странах мира, и к 2010 году насчитывалось 210 различных видов кассетных боеприпасов: гранаты, бомбы, ракеты, реактивные снаряди и прочее.

С момента окончания Второй мировой войны кассетные боеприпасы активно использовали США в Юго-Восточной Азии, Афганистане, Ираке и Югославии. СССР также их применял в Афганистане, Россия — во время чеченских войн. Также кассетные снаряды использовали Великобритания, Израиль, Азербайджан и Армения.

Запасы подобных боеприпасов имелись в распоряжении около 87 стран. На данный момент производством кассетных боеприпасов занимаются в 16 странах мира. При этом Россия и Китай ведут разработки новых видов кассетных снарядов и бомб.

В чем опасность кассетных боеприпасов

Использование кассетных снарядов несет опасность для гражданского населения. Неразорвавшиеся суббоеприасы могут долгое время оставаться причиной ранений и гибели мирных жителей. По словам военного эксперта Александра Перенджиева, кассетные боеприпасы являются оружием против местных жителей.

Люди могут на отдельных частях этих кассетных бомб подрываться, они называются кассетные, потому что распадаются кассеты, накрывают отдельные части территорий. Это бомбы с последствиями, от них сложно спрятаться Александр Перенджиев военный эксперт

Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что, если США решат передать кассетные боеприпасы Киеву, украинский конфликт может перейти в более серьезную фазу. «Если их начнут применять по городам, то последствия будут крайне серьезными», — сказал он.