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В России объяснили запрос Киева на поставку кассетных бомб

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Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона"
Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Киев запросил у Вашингтона поставку кассетных авиационных бомб Mk 20, чтобы получить возможность для поражения бронетехники с помощью дронов. Такое мнение высказал РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Эта потребность, очевидно, вызвана необходимостью иметь возможность использовать беспилотники для поражения российской бронетехники, поскольку указанные типы кассетных боеприпасов оптимизированы под решение этих задач. Законодательство США исключает передачу подобного рода боеприпасов третьим странам, однако для Украины могут быть сделаны определенные исключения», — объяснил эксперт.

Кассетная бомба Mk 20 Rockeye-II, которую Киев хочет получить, весит 222 килограмма. Бомба несет 247 кумулятивных суббоеприпасов Mk 118 Mod 1 с зарядами, способными пробивать броню толщиной около 190 миллиметров.

Ранее члены комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адам Смит и Джейсон Кроу рассказали, что Киев просит Вашингтон передать бомбы Mk 20 в дополнение к призывам отправить кассетные снаряды калибра 155 миллиметров.

В феврале Reuters сообщило, что Россия может изменить тактику ведения боевых действий в зоне специальной военной операции, поскольку Украине могут поставить бомбы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

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Россия
США
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Продукция
GBU-39
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