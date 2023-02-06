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Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб

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Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB
Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Россия может изменить тактику ведения боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО), поскольку Украине могут поставить самонаводящиеся бомбы Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Об этом стало известно Reuters от опрошенных экспертов.

Агентство напоминает, что дальность GLSDB превышает 150 километров.

По мнению эксперта по вооружению и безопасности из Центра стратегических и международных исследований Тома Карако, Киев выиграет от поставок самонаводящихся ракет, которые «заставят русских гадать», каким образом они будут применяться Киевом.

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что из-за поставок GLSDB российским силам придется адаптироваться, перемещая военные объекты еще дальше от линии соприкосновения.

О том, что США могут передать Украине GLSDB, Reuters сообщило 1 февраля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
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2 комментария
№1
06.02.2023 10:01
Для сброса самонаводящихся бомб нужна авиация, а Конашенков говорит, что уже два раза всё уничтожили :))....
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№2
06.02.2023 12:20
штурм, хоть статью внимательно прочитайте!
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