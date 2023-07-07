«Спешат вернуть себе Бахмут»: что может предъявить Киев на саммите НАТО в Вильнюсе

Военный эксперт Ходаренок уверен, что ВСУ попытаются захватить Артемовск к саммиту НАТО

До начала саммита НАТО в Вильнюсе остались считаные дни. А какого-то ощутимого успеха, который можно было бы предъявить участникам предстоящего форума, ВСУ пока так и не добились. В том, сможет ли Киев добиться каких-то военных побед, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На днях глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ. Он утверждает, что теперь главной целью будет не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

«На данном этапе активных боевых действий силы обороны Украины выполняют задачу номер один - максимальное уничтожение живой силы, складов горючего, боевой техники, пунктов управления, артиллерии и сил ПВО», - подчеркнул секретарь СНБО.

К заявлениям официальных лиц противоборствующих сторон во время вооруженного конфликта надо относиться с изрядной долей скепсиса и постоянно задаваться в этом случае вопросом: а не является ли подобный демарш украинского политика элементом плана оперативной маскировки и не вводит ли противник нас заявлением такого характера в заблуждение относительно своих истинных намерений?

Но складывается впечатление, что на этот раз в выступлении Алексея Данилова все примерно соответствует действительности. Крупных успехов на линии боевого соприкосновения у ВСУ пока нет, и действительно, военно-политическому руководству в Киеве, согласно заявлению секретаря СНБО, в этом случае есть смысл перейти к варианту «Б».

Но, как бы там ни было, а выложить на стол саммита НАТО в Вильнюсе что-то реальное Киеву все же хочется. Ради этого Украина, судя по всему, спешит вернуть себе Артемовск (украинское название - Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Именно он может стать призом ВСУ. Но пока это только украинские желания, не более того.

Противник в настоящее время упорно охватывает город с севера (населенный пункт Берховка) и с юга (Клещеевка, Курдюмовка). Все дело в том, что в районе перечисленных населенных пунктов есть господствующие высоты, с которых Бахмут просматривается как на ладони. А в военном деле это порой имеет решающее значение. Как говорится, космос космосом, а с помощью простой стереотрубы корректировать огонь артиллерии можно куда как более эффективно.

В настоящее время самые напряженные боевые действия идут в районе Клещеевки. Подразделения и части украинской армии сутками напролет штурмуют село, предпринимая по несколько атак в день. Несмотря на определенные успехи, Генеральный штаб ВСУ официально пока не подтверждает занятие этого населенного пункта.

Сам населенный пункт большого значения не имеет, но на северо-западе Клещеевки находится господствующая высота, с которой просматривается и простреливается весь Бахмут. Если в ближайшее время российские войска после ожесточенных боев оставят Клещеевку, то сдача села создаст очень большие проблемы для ВС РФ на этом участке обороны. В этом случае даже организованно отойти из Бахмута российским войскам будет весьма и весьма затруднительно.

Пока более или менее достоверная информация из района боевых действий такова: господствующая высота - за ВСУ, само село контролирует российская армия. В ходе специальной военной операции Бахмут стал для обеих противоборствующих сторон неким моральным символом. Если украинская армия овладеет в ближайшее время городом, то это и будет возможным призом всего первого украинского «контрнаступа».

Особо следует подчеркнуть (и в этом не приходится сомневаться), что возможное падение Бахмута существенно укрепит морально-психологическое состояние личного состава ВСУ. Цена вопроса, таким образом, весьма и весьма велика.

Украинской армии остается только одно - взять для начала Клещеевку, а затем Бахмут. А вот позволит ли ВСУ это сделать российская армия - еще большой вопрос. Есть все основания полагать, что и для ВС РФ оборона Бахмута - дело принципа, и оставлять город подразделения и части российской армии не намерены. Обороняться в городе ВС РФ, безусловно, будут по принципу «ни шагу назад».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок