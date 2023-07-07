«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту

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Ход СВО на Украине стал проверкой на прочность военных доктрин многих стран мира. С критикой существующей стратегии страны выступил ряд индийских военных, призывающих учесть выводы из развернувшегося в незалежной противоборства.

Эпоха коротких, быстрых войн закончилась. Войны сейчас могут вестись [длительное время] обычными средствами вооружения, несмотря на наличие [у воюющего государства] ядерного оружия. Индии необходимо быть готовой к затяжным войнам

- отметил отставной генерал-майор Мандип Сингх, слова которого приводит издание EurAsian Times.

При этом стратегия обороны страны не адаптирована к ведению длительной войны. Напротив, в военной доктрине, принятой в 2017 году, прописано, что будущие войны будут нести короткий и стремительный характер. Поэтому армия может оказаться неготовой к затяжному противостоянию. Так, около типов 40% боеприпасов не хватит даже на 10 дней сражений.

Военным потребуется доступ к боеприпасам и к запасным частям для кораблей, авианосцев, техники в огромных количествах. Опора на собственные силы это насущная необходимость

- заявляет капитан Д.К. Шарма из ВМС.

Не готова к войне и основная матчасть. Вместо 42 эскадрилий истребителей имеется только 31. В части флота стоит задача достичь планки в 200 кораблей, но в условиях наименьшего финансирования ВМС она трудно реализуема.

Пример России показал, что в преддверии войны необходимо обзавестись основательной поддержкой на международной арене, которая станет подушкой безопасности, когда разгорятся сражения.

Российско-украинский конфликт научил важности [формирования] альянса дружественных партнеров, который позволит сделать экономику устойчивой во время любых глобальных санкций и обеспечит поддержку в логистике военных припасов. Поскольку большая часть боевой техники [индийских войск] имеет российское происхождение, необходимо поддерживать хорошие отношения [с Москвой]

- отметил Шарма.