Войти
Военное обозрение

«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту

583
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Ход СВО на Украине стал проверкой на прочность военных доктрин многих стран мира. С критикой существующей стратегии страны выступил ряд индийских военных, призывающих учесть выводы из развернувшегося в незалежной противоборства.

Эпоха коротких, быстрых войн закончилась. Войны сейчас могут вестись [длительное время] обычными средствами вооружения, несмотря на наличие [у воюющего государства] ядерного оружия. Индии необходимо быть готовой к затяжным войнам

- отметил отставной генерал-майор Мандип Сингх, слова которого приводит издание EurAsian Times.

При этом стратегия обороны страны не адаптирована к ведению длительной войны. Напротив, в военной доктрине, принятой в 2017 году, прописано, что будущие войны будут нести короткий и стремительный характер. Поэтому армия может оказаться неготовой к затяжному противостоянию. Так, около типов 40% боеприпасов не хватит даже на 10 дней сражений.

Военным потребуется доступ к боеприпасам и к запасным частям для кораблей, авианосцев, техники в огромных количествах. Опора на собственные силы это насущная необходимость

- заявляет капитан Д.К. Шарма из ВМС.

Не готова к войне и основная матчасть. Вместо 42 эскадрилий истребителей имеется только 31. В части флота стоит задача достичь планки в 200 кораблей, но в условиях наименьшего финансирования ВМС она трудно реализуема.

Пример России показал, что в преддверии войны необходимо обзавестись основательной поддержкой на международной арене, которая станет подушкой безопасности, когда разгорятся сражения.

Российско-украинский конфликт научил важности [формирования] альянса дружественных партнеров, который позволит сделать экономику устойчивой во время любых глобальных санкций и обеспечит поддержку в логистике военных припасов. Поскольку большая часть боевой техники [индийских войск] имеет российское происхождение, необходимо поддерживать хорошие отношения [с Москвой]

- отметил Шарма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Украина
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2019
США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту
07.12.2015
Российские авианосцы: будет ли у нас авианесущий флот?
23.05.2013
Морская аэродромная платформа как база для создания универсальных боевых кораблей
31.10.2012
От «Москвы» и «Ленинграда» до «Кузнецова»
22.11.2011
Ядерная боли-головка
11.09.2008
Госдума предлагает увеличить военные расходы
12.07.2007
Большой флот
1 комментарий
№1
07.07.2023 07:09
СВО и война разные вещи.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями