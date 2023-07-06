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ТАСС

Медведев: СВО закончится за несколько дней, если НАТО перестанет поставлять оружие Киеву

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам зампреда Совета безопасности, речь идет прежде всего о США и их вассалах

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) завершилась бы через несколько дней, если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие на Украину. Об этом заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев, а если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", - сказал Медведев. 

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Страны
Россия
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Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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