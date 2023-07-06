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ТАСС

В Киеве заявили, что Украина стала хорошим полигоном для испытания западного оружия

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, союзники Киева "могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нуждается ли в модернизации"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Боевые действия на Украине дали возможность западным партнерам протестировать свое вооружение в прямом столкновении с российским. Об этом заявил газете Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что западные союзники Киева "могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нуждается ли в модернизации". "Для мировой военной промышленности лучшего полигона не придумаешь", - цитирует издание Резникова. Он утверждает, что за этим процессом внимательно следят все заинтересованные стороны, включая Индию и Китай, и "те страны, которые покупают оружие у РФ".

Издание приводит слова украинского военного эксперта Петра Пятакова, который отмечает, что активное боевое применение стоящих на вооружении стран НАТО артиллерийских систем уже позволило выявить ряд их недостатков. По его словам, в отличие от советских орудий, после двух-трех минут непрерывной стрельбы в максимальном темпе им требуется перерыв.

Президент РФ Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе, когда власти ДНР и ЛНР сообщали о самых интенсивных за последнее время обстрелах со стороны украинских войск, 24 февраля прошлого года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. При этом власти Украины неоднократно настаивали на передаче Киеву еще большего количества вооружения, а также более современных образцов, дальнобойных ракет и авиации.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

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