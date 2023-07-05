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Военное обозрение

Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Выпотрошив свои арсеналы на поддержку киевского режима, западные страны стремятся пополнить матчасть, присматриваясь к более ценным с боевой точки зрения изделиям.

Как указывается в издании The National, Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля. Сообщается о том, что группа военных и технических специалистов нанесла визит в эту страну для детального ознакомления с изделием Rampage.

Как утверждается, данная ракета может осуществлять полет со скоростью 2000 км/ч и дальностью до 300 км. При этом израильский продукт, значительно уступая в тактико-технических характеристиках Storm Shadow, в разы дешевле британского аналога: его стоимость оценивается в несколько сотен тысяч долларов вместо свыше $3 млн.

Заявляется, что ВВС ЦАХАЛа неоднократно использовал данное изделие для нанесения ударов по Ирану и Сирии.

Ракета Rampage была создана на базе ОТР. Ее масса составляет 570 кг, вес БЧ – 150 кг. Она оснащена системой точного наведения (с погрешностью до 10 м) и средствами защиты от радиоэлектронных помех. Как утверждается, ее первой известной «премьерой» стало уничтожение в 2019 году ряда бункеров, расположенных в ракетном комплексе Масьяф ВС Ирана в сирийской провинции Хама.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Сирия
Продукция
SCALP
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2 комментария
№1
05.07.2023 08:57
На авиационную версию GMLRS походит. "Кинжал-лайт".
0
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№2
05.07.2023 14:02
С каких пор сверхзвуковые аэробаллистические ракеты стали аналогами дозвуковых крылатых ракет? Это совершенно разные изделия, предназначенные для решения различных задач.

Цитата, forumow сообщ. №1
На авиационную версию GMLRS походит.
Ракета Rampage - это адаптированная под воздушный пуск модификация ракеты Super EXTRA. Rampage больше и тяжелее GMLRS.

Rampage


MARS


EXTRA

Цитата, forumow сообщ. №1
"Кинжал-лайт".
К комплексу "Кинжал" ни какого отношения не имеет. Она сверхзвуковая, а не гиперзвуковая.
0
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