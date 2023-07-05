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ТАСС

Замминистра обороны РФ обсудил вопросы ВТС с главой военной делегации из Кувейта

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ПТРК "Корнет-Э"
Военнослужащий армии Кувейта возле российского экспортного варианта переносного противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Э" на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте.
Источник изображения: Александр Мельников/РИА Новости

Встреча Александра Фомина и Фавваза аль-Харби состоялась в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества с главой военной делегации Кувейта Фаввазом аль-Харби. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с главой военной делегации Государства Кувейт бригадным генералом Фаввазом аль-Харби. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке, стороны отметили необходимость наращивания нормативно-правовой базы в военной сфере и обменялись мнениями по актуальным вопросам безопасности в регионе. 

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Кувейт
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Фомин Александр
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