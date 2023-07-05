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ТАСС

Мишустин поблагодарил сенаторов за работу по принятию законов о поддержке участников СВО

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Премьер-министр напомнил, что в 2023 году было принято более 50 законов, разработанных при их участии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил работу сенаторов в области разработки инициатив по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

На встрече с руководством Совета Федерации глава кабмина напомнил, что в 2023 году было принято более 50 законов, разработанных при участии сенаторов. "Хотел бы отдельно остановиться на инициативах по защите прав участников специальной военной операции", - отметил председатель правительства. "Они [эти инициативы] были разработаны при вашем содействии, и такие законы предоставляют государственную поддержку не только нашим защитникам, но и, что очень важно, их близким, которые проживают в разных регионах по территории России", - сказал Мишустин.

"Проделана огромная работа, и я хочу искренне поблагодарить вас и всех, кто принимал в этом участие, за нее", - добавил премьер.

Он также обратил внимание на несколько других важных законопроектов, подготовленных при участии членов СФ. Так, одной из ключевых инициатив, по его словам, стал закон, запрещающий перепрофилировать детские оздоровительные организации, изменять статус предоставленных им земельных участков. "Валентина Ивановна, здесь ваша неравнодушная позиция как раз была сформулирована в законе, который принят", - обратился Мишустин к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Медицинская помощь раненым военнослужащим является приоритетным направлением работы, подчеркнул премьер-министр.

"Одно из важнейших - направление обеспечения участников СВО всем необходимым. Те, кто пострадал в ходе боевых действий, кто был ранен, нуждается в заботе, уходе, они должны, без сомнения, получать необходимую помощь", - сказал глава кабмина.

Сенаторы и депутаты должны как можно теснее сотрудничать в законотворческой сфере, тогда их инициативы будут использованы более эффективно, отметил Мишустин.

"Хотел бы также отметить совместные действия сенаторов с депутатами по проработке пакета законопроектов, которые усиливают ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений", - сказал глава кабмина.

"Считаю правильным и дальше синхронизировать наше взаимодействие при подготовке приоритетных решений", - призвал он. "Чем раньше мы сможем обмениваться законотворческими планами, тем - абсолютно точно - эффективнее будут использованы эти решения", - заключил он.

Мишустин попросил Совфед следить за обратной связью от регионов по вопросу обеспечения участников СВО средствами реабилитации.

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