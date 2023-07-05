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Интерфакс-АВН

Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник подтвердил информацию, что страны альянса решили продлить срок его полномочий еще на год - до октября 2024 года.

"Для меня честь то, что союзники по НАТО приняли решение продлить мои полномочия генсека до 1 октября 2024 года", - написал Столтенберг в твиттере.

На прошлой неделе Associated Press сообщило, что страны НАТО дали предварительное соглашение на продление полномочий Столтенберга еще на год.

Ранее стало известно, что никто из возможных преемников Столтенберга на посту главы альянса, таких как премьер Дании Метте Фредериксен, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Испании Педро Санчес, не набрали подавляющей поддержки среди 31 страны-члена Североатлантического альянса. При этом в июне Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на этом посту.

Столтенберг занимает пост генсека альянса с 2014 года. Срок его полномочий уже продлевали дважды. Вновь он истекал в 2022 году, однако из-за украинского кризиса он сохранил должность до конца сентября 2023 года.

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Страны
Великобритания
Дания
Испания
Проекты
NATO
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