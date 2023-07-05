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ТАСС

Бывший генсек НАТО: Украина может получить гарантии безопасности до ее вступления в альянс

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Мокрушин

Андерс Фог Расмуссен предположил, что многие страны перед саммитом в Литве подпишут документ, в котором будет содержаться "обещание помочь Украине защититься от любого нападения России в будущем"

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Многие государства в преддверии саммита НАТО в Литве могут предоставить Украине гарантии безопасности до ее вступления в организацию. Такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK, выдержки из которого приводятся во вторник, выразил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен.

"Думаю, что многие страны перед саммитом подпишут документ, в котором будет содержаться обещание помочь Украине защититься от любого нападения России в будущем", - приводит его слова японское общественное телевидение. Расмуссен выразил мнение, что на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, США, Великобритания, Франция и другие государства сообщат о поддержке идеи предоставления Украине гарантий безопасности.

Бывший генсек выразил уверенность в том, что вступление Украины в НАТО необходимо для обеспечения "долгосрочного мира и безопасности в Европе". "Рассчитываю, что в этом направлении будет сделан шаг", - добавил он, говоря о предстоящей встрече глав государства и правительств организации.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила Плана действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

О создании Киевом вместе с Расмуссеном международной консультативной группы для разработки предложения по гарантиям безопасности глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил в мае.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что попытка международной консультативной группы "слепить некие гарантии" в узком кругу и предъявить их России станет тупиковым направлением. Он пояснил, что изначальная концепция предполагала, что в договоре будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса и гарантии от ряда государств, которые учтут интересы Киева, Москвы и остальных сторон в регионе. 

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