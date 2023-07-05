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На Амурском судостроительном заводе заложен спусковой плавучий док-понтон

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30 июня 2023 года в Комсомольске-на-Амуре на ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, в составе АО "Объединённая судостроительная корпорация") состоялась церемония закладки спускового плавучего дока-понтона "Амурец" проекта 65911 (с тем же строительным номером 65911) для нужд предприятия. Сдача дока-понтона запланирована на 2024 год.

Закладная доска заложенного на ПАО "Амурский судостроительный завод" спускового плавучего дока-понтона "Амурец" проекта 65911. Комсомольск-на-Амуре, 30.06.2023 (с) kom.city

Новый спусковой док-понтон необходим для обеспечения транспортировки всех строящихся и ремонтных судов и кораблей из сухих заводских эллингов к достроечному пирсу, а также спуска заказов на воду. Док строится в рамках инвестиционного проекта по созданию на АСЗ транспортно-спускового комплекса, который, помимо дока-понтона, будет включать транспортный док для отправки заказов на сдаточную базу предприятия во Владивосток. Постройка нового транспортного плавучего дока по проекту 17574 только планируется. Таким образом новый транспортно-спусковой комплекс из двух плавучих доков (спускового и транспортного) заменит используемый сейчас на АСЗ в обеих этих качествах транспортно-спусковой плавучий док "Зея" проекта 17571 грузоподъемностью 7820 тонн, построенный на АСЗ в 1991 году.

В феврале 2020 года АСЗ разместил на портале госзакупок запрос предложений на разработку проекта нового спускового плавучего дока грузоподъемностью до 7500 тонн. Согласно техническим требованиям, длина дока по стапель-палубе должна составлять около 152,8 метра, ширина - 23,5 метра, высота понтона - 1,8 метра, осадка при максимальной грузоподъемности - порядка 4 метров.

Церемония закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" спускового плавучего дока-понтона "Амурец" проекта 65911. Комсомольск-на-Амуре, 30.06.2023 (с) АО "Объединённая судостроительная корпорация"

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Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
2020-й год
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