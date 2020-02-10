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Планы постройки новых плавучих доков

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Как сообщает веб-ресурс Mil.Press FlotProm, АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) 3 февраля 2020 года разместило на портале госзакупок запрос предложений на разработку проекта нового транспортно-спускового плавучего дока грузоподъемностью до 7500 тонн. Проектирование должны завершить примерно за год. По словам двух отраслевых источников Mil.Press FlotProm, постройка новых доков для российских верфей входит в "доковую" программу, обсуждаемую сейчас в руководстве контура Объединенной судостроительной корпорации и в других судостроительных предприятиях России.

Транспортировка построенного АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) корвета "Громкий" проекта 20380 в транспортно-спусковом плавучем доке "Зея" проекта 17571 на достроечную базу АСЗ в Приморье, 14.08.2018 (с) АО "Амурский судостроительный завод"

Новый док предназначен для приема с береговых стапелей верфи и спуска на воду кораблей и судов доковой массой до 7500 тонн, а также для их транспортировки в район Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Сейчас для этих целей используется транспортно-спусковой плавучий док проекта 17571 "Зея" (проектант - ЦМКБ "Алмаз", верфь-строитель - АСЗ). Его грузоподъемность - 7820 тонн.

Максимальная цена договора на разработку КД нового дока для АСЗ - 203 млн рублей с НДС. Заявки на участие в закупке принимаются с 3 по 13 февраля.

"В конце 2019 - начале 2020 годов руководство ОСК провело ряд совещаний на предмет проектирования и постройки новых плавучих доков, в том числе с предприятиями, не входящими в контур корпорации", - рассказали Mil.Press FlotProm два осведомленных источника в отрасли. По словам одного из собеседников издания, после ряда происшествий с плавучими доками в 2018-2019 годах российским судостроителям понадобились новые ПД и сейчас на эти цели стали выделять средства. А 33-й СРЗ уже достаточно давно нуждается в доке, способном принимать корабли водоизмещением до 6000 тонн.

Спроектировать такие сооружения может ЦМКБ "Алмаз", КБ "Коралл" и ЦКБ "Монолит".

Как следует из документации закупки, технические требования утвердили еще в октябре прошлого года. Длина сооружения по стапель-палубе - около 152,8 метра, ширина - 23,5 метра, высота понтона - 1,8 метра, осадка при максимальной грузоподъемности - порядка 4 метров.

Срок поставки документации от исполнителя работ по последнему этапу - 52 недели, срок выдачи исходных данных по тому же этапу - 32 недели с момента подписания договора. Таким образом проект дока должен быть готов примерно через год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Koral РЭБ
Компании
АСЗ
ОСК
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
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