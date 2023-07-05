Войти
Lenta.ru

В Британии оценили уничтожение «Ланцетом» установки CAESAR

492
0
0
Применение модернизированного боеприпаса "Ланцет". Видео Минобороны РФ
Применение модернизированного боеприпаса "Ланцет". Видео Минобороны РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходную артиллерийскую установку CAESAR. Применение беспилотника оценило британское издание The Telegraph.

«Недавно "Ланцеты" уничтожили поставленную Украине французскую САУ CAESAR. Гигантская гаубица получила прямое попадание от беспилотника, который разорвал ее на куски», — говорится в материале.

Издание пишет, что эксперты высоко оценили возможности российского дрона и предупредили, что его применение чревато дальнейшими трудностями для ВСУ. Отмечается, что дроны-камикадзе обходятся гораздо дешевле крылатых или баллистических ракет.

В июне обозреватель Питер Сучиу назвал российский дрон-камикадзе «Ланцет» одной из самых серьезных угроз для ВСУ. Он подчеркнул, что «Ланцет» дешевле техники, которую поражают дронами-камикадзе.

В том же месяце издание The Drive писало, что украинский зенитный ракетный комплекс Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили беспилотником «Ланцет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
CAESAR САУ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.06.2023
СМИ: российская армия сильнее украинской в вопросах артиллерии и дронов
03.05.2023
«Почему французская армия продолжает отдавать приоритет качеству, а не количеству»
28.11.2022
США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои арсеналы
02.08.2022
Огонь гасят огнем
13.06.2022
Артиллерия России против гаубиц НАТО на Украине. Кто стреляет дальше
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву