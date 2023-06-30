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В США назвали «Ланцет» серьезной угрозой для ВСУ

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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» стал одной из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Применение беспилотников оценил обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive.

Он отметил, что Россия больше внимания уделяет использованию дронов-камикадзе, которые позволяют находить подходящие цели и наносить удары с высокой точностью.

Автор подчеркнул, что «Ланцет», оцениваемый в 35 тысяч долларов, значительно дешевле машин из состава зенитных ракетных систем С-300, которые поражают дронами-камикадзе. Оснащенный электродвигателем аппарат, который весит 12 килограммов, получил боевую часть весом три килограмма.

«Недорогой дрон-камикадзе "Ланцет" все чаще рассматривается как одна из самых серьезных угроз для украинских войск», — пишет Сучиу.

Ранее в июне издание The Drive писало, что украинскую систему противовоздушной обороны Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) уничтожили беспилотником «Ланцет».

В том же месяце представитель добровольческого проекта «Архангел» сообщил, что в России создан бюджетный аналог беспилотника «Ланцет» с дальностью полета до 25 километров.

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