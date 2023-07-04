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ТАСС

В Киеве заявили, что визит Зеленского на саммит НАТО зависит от ситуации в зоне боев

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ПрезидентУкраины Владимир Зеленский
ПрезидентУкраины Владимир Зеленский.
Источник изображения: EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

Окончательное решение пока не принято, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Возможность визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет зависеть от обстановки в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - сказал Никифоров украинскому телеканалу "Суспильне ТВ" ("Общественное телевидение") в ответ на запрос о возможности визита Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе.

По словам Никифорова, окончательное решение пока не принято. "Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", - сказал пресс-секретарь.

30 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины в организации после окончания боевых действий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам. 

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