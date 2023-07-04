Южнокорейские компании борются за заказы на строительство двух последних фрегатов FFX-3

ЦАМТО, 3 июля. Компании Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) ведут борьбу за контракты на строительство двух последних фрегатов УРО класса FFX-3 Batch III, предназначенных для ВМС Республики Корея.

Как сообщают южнокорейские СМИ, стоимость заказа оценивается в 830 млрд. вон (631,6 млн. долл.). Каждая из двух компаний представила 30 июня свои предложения по пятому и шестому фрегатам FFX Batch III (также известны, как "Ульсан" третьей серии). Это первое крупное соперничество между Hanwha Ocean и HD HHI с момента приобретения Hanwha компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, которая впоследствии была переименована в Hanwha Ocean.

Реализуемый Агентством программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) проект предусматривает постройку шести современных 3500-тонных фрегатов для замены устаревших кораблей ВМС Республики Корея. Подрядчики строительства первых четырех кораблей уже выбраны.

DAPA отказалось сообщить, подавались ли предложения на постройку двух оставшихся фрегатов другими претендентами из-за конфиденциальности данной информации. Ожидается, что агентство объявит победителя в середине июля.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года DAPA объявило о подписании с компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) контракта на планирование постройки и разработку эскизного проекта шести новых фрегатов в рамках третьего этапа программы FFX (Future Frigate Experimental). Стоимость контракта составила 16,6 млрд. вон (13,8 млн. долл.). Общая стоимость шести новых фрегатов предварительно оценивалась в 2,8 трлн. вон. Выполнить их поставку планируется к 2027 году. Как ожидается, корабли будут отличаться расширенными возможностями в области борьбы с подводными лодками и обеспечения ПВО.

В марте 2020 года DAPA заключило с Hyundai Heavy Industries контракт стоимостью 400 млрд. вон (330 млн. долл.) на разработку рабочего проекта и поставку к 2024 году головного фрегата УРО класса FFX-3. Церемония закладки киля корабля состоялась на предприятии Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 25 апреля 2022 года. Он был спущен на воду в апреле 2023 года.

В январе 2022 года южнокорейская судостроительная компания Samkang M&T (позднее переименована в SK oceanplant) объявила, что заключила контракт на постройку второго фрегата УРО класса FFX-3 для ВМС Республики Корея. В 2022 году SamKang M&T была выбрана подрядчиком поставки 3-го и 4-го фрегатов серии. Стоимость данных контрактов составила от 330 до 350 млрд. вон. Тем не менее, существенно более низкие цены вызвали разногласия в отрасли, что побудило DAPA скорректировать подход к заключению контрактов на пятый и шестой фрегаты, сосредоточив больше внимания на технологических возможностях, а не только на цене.

Hanwha Ocean и HD HHI подчеркнули, что накопленный ими опыт является конкурентным преимуществом в торгах.