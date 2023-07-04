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Военное обозрение

«Представляет угрозу для пилота»: NASA закрывает программу по созданию самолета Х-57 с электроприводом

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Источник изображения: topwar.ru

NASA решило закрыть начатую в 2016 году программу по созданию полностью электрического экспериментального самолета X-57 Maxwell, который так и не приступил к полетам, хотя планировалось поднять его в воздух в конце 2023 года.

Причина этого шага состоит в недавно обнаруженной проблеме с трансмиссией. Предполагается, что она представляет неприемлемую угрозу безопасности для пилота и наземного персонала

- указывается в издании Altair.

Устранение проблемы увеличит стоимость и сроки программы, значительно превысив запланированный бюджет.

Как указывается в NASA, все операции по проекту будут свернуты к концу сентября. За это время будут опубликованы технические документы, описывающие его результаты:

Знания, полученные во время реализации программы, должны помочь в разработке других самолетов с электроприводом.

X-57 – это модифицированный Tecnam P2006T, который NASA планировало оснастить электрической силовой установкой. Первоначально планировалось заменить два двигателя Rotax 14 пропеллерами с электродвигателями, работающими от литий-ионных батарей.

Во время первых тестов произошло короткое замыкание и перегрев литий-ионных аккумуляторов. После их перепроектирования и проведения последующих стационарных испытаний инженеры определили, что ряд компонентов электрической системы не способны выдерживать экстремальные температуры и вибрации, которые могут возникать во время полета.

В 2021 году было принято решение отказаться от создания версии самолета Mod IV с 14 пропеллерами, сосредоточившись на модификации Mod II с двумя пропеллерами. Самолет в этой версии должен был начать полеты до конца 2023 года. Теперь и этот план был отменен, окончательно предав забвению долгосрочную программу.

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