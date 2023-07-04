В "Ак Барсе" заявили о строительстве серии новых кораблей с ракетами "Калибр" по плану

На мощностях предприятия уже возвели один корабль этого проекта

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" ведет строительство серии малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 - носителей крылатых ракет "Калибр-НК" в плановом порядке. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Ренат Мистахов.

"Строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 идет в плановом порядке", - сказал он, подводя итоги участия компании в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

Сейчас на мощностях "Ак Барса" построен один корабль этого проекта, еще четыре находятся на разных стадиях строительства на предприятиях корпорации. Известно, что корабли этого проекта неоднократно применялись для поражения целей Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации.

Ранее Мистахов заявил ТАСС, что корпорация на период 2023-2024 годов имеет большую сдаточную программу новейших малых ракетных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК", хорошо зарекомендовавших себя в ходе СВО.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников - предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей превысило 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.