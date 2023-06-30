Постпред Британии заявил, что на саммите НАТО не будет новых объявлений по F-16 для Киева

Дэвид Куорри сообщил, что его страна помогает с обучением пилотов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16. Об этом в четверг сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

"Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе. Мы всячески приветствуем решение различных союзников быть частью [программы по подготовке украинских летчиков]. Великобритания сама помогает с обучением пилотов", - сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате.

Куорри отметил, что вопрос применения F-16 Украиной является комплексным, поскольку требует решения логистических проблем, а "подготовка пилотов занимает несколько месяцев". "Подготовка к поставкам и обслуживанию такого рода техники - это серьезное долгосрочное занятие. Мы хотим действовать так быстро, как это возможно в реальности", - добавил он.

15 июня председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что западные страны далеки от полноценной реализации проекта поставок Украине американских истребителей F-16, для осуществления данной инициативы еще предстоит проделать много работы.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву истребители. Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, близкие к НАТО, Запад может начать передачу Киеву данных самолетов уже в начале 2024 года.