Войти
ТАСС

Постпред Британии заявил, что на саммите НАТО не будет новых объявлений по F-16 для Киева

127
0
0
В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс
В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс.
Источник изображения: Zuma\ТАСС

Дэвид Куорри сообщил, что его страна помогает с обучением пилотов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе вряд ли сделают какие-либо новые заявления относительно передачи Украине истребителей F-16. Об этом в четверг сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

"Я не уверен, что будут какие-то новые объявления по F-16 в Вильнюсе. Мы всячески приветствуем решение различных союзников быть частью [программы по подготовке украинских летчиков]. Великобритания сама помогает с обучением пилотов", - сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате.

Куорри отметил, что вопрос применения F-16 Украиной является комплексным, поскольку требует решения логистических проблем, а "подготовка пилотов занимает несколько месяцев". "Подготовка к поставкам и обслуживанию такого рода техники - это серьезное долгосрочное занятие. Мы хотим действовать так быстро, как это возможно в реальности", - добавил он.

15 июня председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что западные страны далеки от полноценной реализации проекта поставок Украине американских истребителей F-16, для осуществления данной инициативы еще предстоит проделать много работы.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву истребители. Как сообщала газета Politico со ссылкой на источники, близкие к НАТО, Запад может начать передачу Киеву данных самолетов уже в начале 2024 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
13.06.2023
Нидерланды надеются, что подготовка пилотов с Украины на F-16 начнется летом
29.05.2023
Надеяться на F-16 — это ошибка. На Украине истребитель будет беспомощен
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
01.11.2021
Импорт вооружения и военной техники на Украину в 2014-2021 годах
08.04.2019
Подбил сам себя: что произошло с нидерландским F-16
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 00:58
  • 5
Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»
  • 30.06 00:30
  • 52272
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.06 00:13
  • 1
Действительно ли Россия применила «Охотника» на Украине?
  • 30.06 00:02
  • 3
Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»
  • 29.06 23:39
  • 3
Почему в Варшаве и Вильнюсе боятся присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси?
  • 29.06 23:18
  • 1
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
  • 29.06 23:05
  • 1
"Если Москва решит". В ЦАР прокомментировали ситуацию с ЧВК "Вагнер"
  • 29.06 23:01
  • 1
Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле
  • 29.06 22:32
  • 12
"Только самая жесткая централизация". Почему ЧВК нужно ликвидировать
  • 29.06 18:05
  • 16
«Не надо лучше, сделай такой» (с)
  • 29.06 17:37
  • 23
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву
  • 29.06 16:15
  • 2565
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 14:43
  • 6
Тяжелые вертолеты Ми-26 получат новейший двигатель ПД-8В
  • 29.06 12:27
  • 0
Музей советских военных автомобилей откроется на Первом ретрофестивале «АВТОБАЗА»
  • 28.06 20:56
  • 76
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214