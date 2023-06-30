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В США показали гибридный «Хаммер» для военных

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Electric Military Concept Vehicle
GM Defense is showcasing its Electric Military Concept Vehicle at Modern Day Marine 2023.
Источник изображения: Breaking Defense/ Ashley Roque

Компания GM Defense представила модифицированную версию внедорожника Hummer EV («Хаммер») для военных. Концепт Electric Military Concept Vehicle (eMCV) представили на выставке Modern Day Marine 2023, пишет Breaking Defense.

Машина получила шасси и подвеску электромобиля Hummer с 37-дюймовыми колесами и новой тормозной системой. Основным источником питания eMCV стал аккумулятор емкостью более 200 киловатт-часов. Также машина оснащена дизельным генератором мощностью 12 киловатт.

Производитель утверждает, что машина может проехать 480 километров, а после 12-минутной зарядки способна преодолеть еще 160. Также eMCV получила крепления для установки оружия.

Главный инженер GM Defense Пол Бикер отметил, что eMCV разработали для информирования о продолжающейся работе над новой машиной, которая примет участие в программе армии США Electric Light Reconnaissance Vehicle (eLRV).

В феврале 2022 года издание Breaking Defense писало, что американские армейские внедорожники Infantry Squad Vehicle признали неэффективными в бою. Машина обеспечивает недостаточную защиту экипажа, а также лишена необходимых средств связи.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
Компании
GM
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