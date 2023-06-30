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ТАСС

МО РФ предложило создать центры "Авангард" в городах с населением свыше 50 тыс. человек

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Юнарми
Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».
Источник изображения: yarnovosti.com

В ведомстве напомнили, что в настоящее время в регионах работают 104 подобных центра

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ прорабатывает вопрос создания центров патриотического воспитания молодежи "Авангард" в городах с населением свыше 50 тыс. человек, сообщил эксперт Главного военно-политического управления военного ведомства подполковник Михаил Бородин.

"В настоящее время в субъектах РФ существует 104 подобных центров - 67 региональных и 37 в городах с населением свыше 100 тыс. человек. С начала текущего года на базе центров "Авангард" проведено 757 смен учебных сборов, участие в которых приняли более 75 тыс. старшеклассников. В настоящее время Минобороны РФ прорабатывается вопрос создания таких центров в городах с населением свыше 50 тыс. человек", - сказал он на круглом столе комитета по просвещению "ОБЖ. НВП. Реализация федеральной основной образовательной программы".

Минобороны РФ совместно с Минпросвещения разработали курс начальной военной подготовки, в рамках которого старшеклассники пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск, научатся приемам тактической медицины и управлению беспилотниками. Программа, составленная с учетом опыта специальной военной операции, предназначена для реализации в первую очередь на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"К проведению занятий в качестве инструкторов планируется активно привлекать ветеранов специальной военной операции, в первую очередь прошедших переподготовку по программе "Твой герой", - уточнил Бородин. 

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