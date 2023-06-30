В "Гидроприборе" сообщили о готовности производить аналоги торпеды УМТ на экспорт

Представитель концерна Михаил Кеттуев уточнил, что у конкурентов из-за рубежа аналогов подобных изделий нет

МОСКВА, 29 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Специалисты концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), разработавшие универсальную малогабаритную торпеду УМТ, готовы производить аналоги этого изделия для зарубежных заказчиков. Об этом сообщил ТАСС представитель концерна Михаил Кеттуев в рамках прошедшего Международного военного морского салона (МВМС-2023).

"Объем произведенных испытаний этих изделий позволяет предлагать их поставку на экспорт. Более того, для их эксплуатации разработаны системы запуска малогабаритных торпед с необорудованных надводных носителей", - сказал он.

При этом Кеттуев отметил, что у конкурентов из-за рубежа аналогов подобных изделий нет.

Ранее ТАСС сообщал, что новая универсальная малогабаритная торпеда УМТ успешно проходит испытания.

Впервые УМТ была представлена в экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на МВМС-2023. Калибр торпеды - 220 мм, вес - около 100 кг, длина - 2 м. Применяется со всех типов авиационных носителей во всех районах Мирового океана. Как ранее сообщал ТАСС, основное назначение УМТ - борьба с необитаемыми подводными аппаратами, работа ее возможна как в автономном режиме, так и режиме телеуправления.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.