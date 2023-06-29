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ТАСС

Блинкен считает, что попытка мятежа в РФ отражает внутренние измерения вопросов по СВО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Госсекретарь США утверждает, что усилия России, касающиеся проведения СВО, терпят неудачу

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Американская администрация считает, что попытка мятежа в России демонстрирует "внутренние измерения" вопросов, касающихся специальной военной операции (СВО) на Украине.

Выступая в среду в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что усилия России, касающиеся проведения СВО, терпят неудачу. "Нынешний последний эпизод показывает в какой-то степени внутренние измерения этого провала. Думаю, это красноречивое свидетельство. Но я не хочу предсказывать, куда это движется, когда дойдет до той точки. Тем не менее я действительно знаю, что [президенту России Владимиру] Путину предстоит ответить на множество новых вопросов", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя события 23-24 июня в России.

Блинкен отказался рассуждать о целях основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. "Однако факт заключается в том, что он напрямую бросил вызов президенту Путину", - полагает дипломат. "Тот факт, что он [Пригожин] поставил под сомнение сами основания, на которых Путин начал войну, является значительным", - убежден Блинкен.

"Чем все это закончится в России... В конечном счете, это их внутреннее дело, им придется с этим разбираться", - сказал госсекретарь.

Вечером 23 июня Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. 

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Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧВК
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