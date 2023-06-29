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Военное обозрение

Производство беспилотников в мире может превысить 55 млрд долларов в денежном выражении уже к концу этого десятилетия

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Источник изображения: topwar.ru

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в мире может увеличиться в 1,8 раза, достигнув показателя в 55,8 млрд долларов в денежном выражении уже к 2030 году. Такие данные следуют из стратегии развития беспилотной авиации России, опубликованной правительством страны.

В случае сохранения заинтересованности госорганов и бизнеса мировая индустрия БЛА к 2030 году может увеличиться в 1,8 раза, до 55,8 млрд долларов

– указывается в документе.

Тем временем кабмин РФ утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Также в перспективе было принято решение о её продлении ещё на 5 лет, вплоть до 2035. Соответствующие распоряжение было подписано главой российского исполнительного органа Михаилом Мишустиным.

Вот как прокомментировали данную ситуацию в российском правительстве:

В течение последующих 6 с половиной лет в России появится новая отрасль экономики, предусматривающая создание и использование гражданских беспилотников.

Также, следует из документа, в настоящее время доля отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в ВВП страны составляет менее 0,1%.

На сегодняшний день в неё входят промышленные изготовители БАС и комплектующих, различные научно-производственные, проектные и научные организации, ассоциации и профессиональные объединения. Общее число таких организаций по состоянию на 2023 год – 200.

Что же касается объёма поставок БАС за период 2018-2022 годов, то он достиг отметки в 600 млн рублей, указано в документе.

Ранее в медиапространство просочилась информация об открытии в Московской области курсов подготовки операторов дронов-камикадзе для участия в СВО. Данный проект был запущен Росгвардией совместно с учебным центром «Пустельга».

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Россия
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Росгвардия
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БПЛА
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