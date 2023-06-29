NYT: ФРГ не отправляет новое оружие Киеву, считая приоритетом поддержание уже переданного

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что важнее создать бесперебойно функционирующую систему ремонта военной техники и пополнения запасов боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Германия медлит с поставками новых вооружений Киеву, поскольку предлагает сосредоточиться на поддержании и обеспечении уже поставленных на Украину систем. Об этом в среду сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете The New York Times.

"Вопрос в том, как мы можем обеспечить устойчивость? Именно это сейчас имеет решающее значение", - сказал Писториус. Он считает, что в настоящий момент важнее создать жизнеспособную, бесперебойно функционирующую систему ремонта военной техники и пополнения запасов боеприпасов для управляемых ракет и танков, уже отправленных на Украину. Министр также подчеркнул важность увеличения производства запасных частей для военной техники.

Писториус отметил прогресс в создании инфраструктуры для ремонта вооружений. По его словам, в Польше вскоре будут введены в эксплуатацию два завода по ремонту танков Leopard, которые поставляют Киеву Германия и другие союзники.