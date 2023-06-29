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ТАСС

Министр обороны ФРГ считает, что 2023 год будет решающим в ситуации на Украине

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

По словам Бориса Писториуса, поэтому его страна несколько недель назад приняла еще один пакет поддержки Киева в размере €2,7 млрд

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что 2023 год и ближайшие месяцы будут решающими в ситуации на Украине.

"Я делаю ставку на большое наступление, на контрнаступление [ВСУ], а все остальное образуется", - сказал он в среду в эфире телеканала ZDF. "С большой долей вероятности, это сейчас решающий год, решающие месяцы", - считает министр.

По словам Писториуса, поэтому Германия несколько недель назад приняла еще один пакет поддержки Киева в размере €2,7 млрд. Он отметил, что военная помощь Берлина будет долгосрочной. 

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Страны
Германия
Украина
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