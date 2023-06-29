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ТАСС

В Киеве заявили, что готовы вести переговоры исключительно на базе украинской "формулы"

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

Так глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал состоявшуюся в Копенгагене встречу при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украина готова вести переговоры об урегулировании с теми государствами, которые "уважают ее территориальную целостность" и на основании так называемой "формулы мира", предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак на встрече со СМИ, комментируя состоявшуюся в Копенгагене встречу.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Позднее в Киеве подтвердили, что в столице Дании состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и "политических директоров" Украины, стран Группы семи и глобального Юга.

"С ответственными странами, уважающими наш суверенитет, территориальную целостность, <...> мы готовы говорить на базе нашего плана", - приводит слова Ермака пресс-служба офиса украинского президента. Ермак вновь заявил, что основой мирного урегулирования должна стать именно продвигаемая Киевом "формула мира".

Он утверждает, что участники встречи в Копенгагене "сочли такой формат успешным" и выразили готовность к продолжению его работы.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сообщила, что участники встречи в Копенгагене рассмотрели принципы и способы мирного урегулирования на Украине. По ее словам, состоялось "позитивное и продуктивное обсуждение того, как могут выглядеть принципы обеспечения мира". При этом Далтон не подтвердила, что следует ждать каких-то конкретных итогов после этих консультаций.

При этом источник в администрации президента Бразилии сообщил ТАСС, что Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали "формулу мира" Киева, как того хотела украинская делегация. По его информации, во встрече в Копенгагене участвовал специальный помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим.

"Формула мира" Зеленского

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Неоднократно привлекая внимание к подготовленной им "формуле мира", Киев неизменно отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана и Бразилии по урегулированию, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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