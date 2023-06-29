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В США рассказали о советском подходе в конструкции Starship

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Источник изображения: Фото: Twitter/Elon Musk

Компания SpaceX изменит подход к разделению ступеней многоразовой транспортной системы Starship. Об этом рассказывает SpaceNews.

По словам главы SpaceX Илона Маска, перед новым пуском будет модифицирована нижняя часть второй ступени Starship, благодаря чему ее двигатели смогут работать при еще включенных агрегатах первой ступени. По заявлению бизнесмена, новая схема разделения ступеней станет «самой рискованной вещью в следующем полете».

Издание напоминает, что аналогичный подход десятилетиями используется в советской ракетной технике космического назначения.

В июне издание со ссылкой на НАСА сообщило, что проблемы с созданием многоразовой транспортной системы Starship, над которой работают в компании SpaceX, могут привести к задержкам в реализации лунной миссии Artemis 3, намеченной на конец 2025 года.

В мае SpaceNews сообщило, что инвестиции компании SpaceX в многоразовую транспортную систему Starship составят не менее пяти миллиардов долларов к концу 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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